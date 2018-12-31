Un son clair et détaillé. Haut-parleur de 1,75" à gamme étendue.

Du classique à l'électro. Ce n'est pas parce que ce haut-parleur a l'esthétique des années jazz qu'il ne convient qu'au jazz. Quels que soient vos goûts musicaux, le haut-parleur de 1,75" à gamme étendue diffuse un son limpide. Le radiateur passif intensifie les graves, pour des basses fréquences puissantes.