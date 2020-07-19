ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Fait pour vous
  • Fait pour vous
  • Fait pour vous
  • Fait pour vous
  • Fait pour vous
  • Fait pour vous
  • Fait pour vous
  • Fait pour vous
  • Fait pour vous
  • Fait pour vous
  • Fait pour vous
  • Fait pour vous
  • Fait pour vous
  • Fait pour vous
  • Fait pour vous
  • Fait pour vous

Arrêté

Écouteurs sans fils

TAUT102BK/00

3.8
| (11) Avis | 80% recommandent ce produit
Fait pour vous
Écoutez votre musique en tout confort. Ces écouteurs intra-auriculaires compacts au maintien sûr offrent la liberté d'une conception réellement sans fil. Glissez le boîtier de charge compact dans votre poche ou votre sac pour bénéficier de 12 heures d'autonomie.
Voir tous les avantages

Fait pour vous

  • HP 6 mm/conception arrière fermée

  • Bluetooth®

  • Noir

Jusqu'à 12 h d'autonomie avec le boîtier de charge

Une charge offre jusqu'à 3 heures d'autonomie. Si vous vous déplacez avec un boîtier entièrement chargé, vous bénéficierez d'une autonomie cumulée de 9 heures. Placez les écouteurs dans le boîtier à chaque fois qu'ils ont besoin d'être rechargés. Ils se rechargent entièrement en 2 heures.

Écouteurs compacts

Vibrez au son de votre musique tout en profitant d'un confort maximal grâce à une conception légère et ajustée.

Haut-parleurs de 6 mm en néodyme : un son excellent et des basses puissantes

Les haut-parleurs de 6 mm en néodyme produisent un son exceptionnel et des basses puissantes. L'embout acoustique ovale maximise l'isolation phonique passive. Le mode mono vous donne la possibilité de n'écouter que d'une oreille afin de percevoir votre environnement.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.8

sur 6

11

Avis

80%

recommandent ce produit

19/07/2020

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

Uitstekende muziekweergave

Makkelijk te koppelen met apparaat dmv Bluetooth en zit comfortabel in de oren.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAUT102BK Draadloze hoofdtelefoon

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAUT102BK Draadloze hoofdtelefoon

12/03/2020

Italia

Italia

OTTIMO ACQUISTO

pratiche, comode e di facile associazione con il telefono...ha una portata notevole anche da stanza a stanza avrei fatto la capacità della base di ricarica maggiore di quella attuale, ma tutto sommato penso sia stata calibrata per la ricarica completa delle cuffie e non come powerback (nel caso ti trovi fuori casa e magari non hai la possibilità di ricaricare la base diventa un problema)

Avantages

comode pratiche lunga durata

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAUT102BK Cuffie wireless

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAUT102BK Cuffie wireless

14/01/2020

Sverige

Sverige

prisvärda!

Har bra bas. ljudet är klart. bra brusreducering. Snabb uppkoppling till enheten.

Avantages

bra bas. ganska bra reducering.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAUT102BK Trådlösa hörlurar

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAUT102BK Trådlösa hörlurar

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.