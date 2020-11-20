ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Des basses profondes
  • Des basses profondes
  • Des basses profondes
  • Des basses profondes
  • Des basses profondes
  • Des basses profondes

Arrêté

Casque d'écoute

TAUE100BK/00

5
| (2) Avis | 100% recommandent ce produit
Des basses profondes
Ces écouteurs-boutons rehaussent les basses pour un plaisir d'écoute accru.
Voir tous les avantages

pour un meilleur son

Des basses profondes

  • Son riche

  • Ergonomique

Les transducteurs en néodyme produisent un son pur et équilibré

Le néodyme est le meilleur matériau qui soit pour obtenir un champ magnétique puissant. Il rend les bobines mobiles plus sensibles, améliore la restitution des basses fréquences et garantit une qualité sonore pure et équilibrée.

Transducteurs 14,2 mm pour des basses profondes et un son cristallin

Transducteurs 14,2 mm pour des basses profondes et un son cristallin

Les transducteurs de 14,2 mm avec aimant en néodyme offrent des basses profondes et un son cristallin.

La conception ergonomique s'adapte parfaitement à votre oreille.

0

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

5.0

sur 6

2

Avis

100%

recommandent ce produit

4
3
2
1

20/11/2020

France

France

Des supers écouteurs

Ma femme me les acheté quand les miens ont rendu l'âme. Bonne qualité de son , les basses ressortent super bien. Ils sont confortables et ne font pas mal aux oreilles. Un produit de qualité au top!

Avantages

Qualité de son, confort, basses

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAUE100WT Casque

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAUE100WT Casque

06/02/2021

España

España

GENIALES

Necesitaba unos auriculares funcionales y económicos. Finalmente me decanté por estos y fue una decisión muy acertada, se escuchan muy bien y se aprecian las diferentes capas de sonido. Muy contento con la compra, mi pareja se ha comprado unos iguales ;)

Avantages

Muy buen sonido

Contre

Echo en falta una cajita compacta para guardarlos enrollados

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAUE100BK Auriculares

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAUE100BK Auriculares

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.