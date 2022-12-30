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Arrêté

Casque True Wireless

TAT3217WT/00

2.1
| (8) Avis
Un son riche où que vous soyez
Une musique au son riche et des appels parfaitement clairs, grâce à ce casque True Wireless. Confortable, fiable et doté d'un boîtier de charge qui tient dans la poche ! Résistance à la transpiration et aux éclaboussures IPX5 ; autonomie de 26 heures.
Voir tous les avantages

Un son riche où que vous soyez

  • Son excellent

  • Des appels clairs

  • Étanchéité IPX5

  • Jusqu'à 26 h d'autonomie

Port intra-auriculaire sûr, confortable

Port intra-auriculaire sûr, confortable

Ces écouteurs en forme de crosse de hockey s'insèrent dans vos conduits auditifs, vous isolant ainsi des bruits extérieurs. Les puissants haut-parleurs de 10 mm diffusent un son riche et dynamique. Fournis avec trois tailles d'embouts en silicone doux et interchangeables.

2 micros ENC intégrés pour des appels clairs

2 micros ENC intégrés pour des appels clairs

La technologie ENC utilise un algorithme de réduction du bruit à deux micros pour vous offrir des appels d'une limpidité exceptionnelle. Les deux micros réduisent efficacement le bruit ambiant pour rendre vos conversations parfaitement claires. Ce casque sans fil True Wireless vous permet de communiquer clairement à chaque fois !

Boîtier de charge USB-C de poche

Boîtier de charge USB-C de poche

Emportez votre musique partout avec vous grâce à ce boîtier de charge de poche ! Entièrement chargé, le casque offre 6 heures d'autonomie, tandis que le boîtier entièrement chargé vous procure 20 heures supplémentaires. Chargez le casque pendant 15 minutes pour une charge rapide permettant d'obtenir une heure d'autonomie supplémentaire !

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.1

sur 6

8

Avis

4
3

30/12/2022

Deutschland

Deutschland

Airpods in günstig

Die Apple Airpods gefielen mir von der Optik recht gut. Aber leider bin ich nicht Krösus. Da haben mich die Philips TAT3217WT angelächelt. Kosten nicht mal ein Drittel des Preises. Das war einen Versuch Wert. Und ich muss sagen ich wurde nicht enttäuscht. Ein toller Tragekomfort und ein kraftvoller Klang. Genauso mag ich es!

Avantages

Bequem und guter, kraftvoller Klang

Contre

-

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAT3217WT True Wireless Kopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAT3217WT True Wireless Kopfhörer

10/08/2023

Italia

Italia

Molto buoni

Le cuffie True wireless TAT3217BK/00 sono un'eccellente scelta per gli appassionati di musica e audio. Dotate di tecnologia True wireless, offrono una connessione stabile e senza fili, consentendo una totale libertà di movimento durante l'ascolto. Il design ergonomico e leggero assicura un comfort prolungato, ideale per lunghe sessioni di ascolto. La qualità audio è sorprendente, con una riproduzione fedele dei dettagli musicali e una gamma dinamica impressionante. I bassi sono profondi e ben controllati, mentre gli alti sono nitidi e cristallini. Inoltre, le cuffie TAT3217BK/00 sono dotate di cancellazione del rumore attiva, che riduce efficacemente le interferenze esterne, consentendo un'esperienza d'ascolto immersiva anche in ambienti rumorosi. L'autonomia della batteria è notevole, con una durata di riproduzione continua che si estende per diverse ore. La custodia di ricarica compatta offre ulteriori cicli di ricarica, garantendo che le cuffie siano sempre pronte all'uso. La connettività Bluetooth è affidabile e la sincronizzazione con dispositivi è rapida e intuitiva. In conclusione, le cuffie True wireless TAT3217BK/00 offrono un audio di alta qualità, comfort e funzionalità avanzate, rendendole una scelta eccellente per chi cerca un'esperienza d'ascolto superiore senza fili. Sia che tu sia un appassionato di musica o che desideri semplicemente goderti i contenuti audio con la massima comodità, queste cuffie sono sicuramente da prendere in considerazione.

Avantages

Audio

Contre

Ricarica

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAT3217BK Cuffie True wireless

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAT3217BK Cuffie True wireless

12/05/2023

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

Matige kwaliteit van het geluid

Zeer voordelige oortjes welke ook goed stevig in je oor vast zitten. Kwaliteit is wel minder dan die van de airpods van Apple.

Avantages

Prijs en oortjes zitten goed stevig in je oor

Contre

Kwaliteit van geluid veel minder dan bij Apple airpods. Bij aankoop deed rechter oortje het niet. Omgeruild bij de Mskro

Cet avis concerne le produit TAT3217BK True wireless koptelefoons

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