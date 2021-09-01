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Arrêté
TASN503BK/00
Un entraînement plus intelligent.
Vous trouverez votre intensité avec ces écouteurs-boutons sport sans fil et étanche. Le moniteur cardiaque vous aide à atteindre les meilleurs résultats à chaque séance d’entraînement. Les 6 heures d’écoute et un son puissant vous propulseront au niveau supérieur.
Transducteurs 6mm / fermés à l'arrière
Intra-auriculaires
6 heures d'écoute
Faites le suivi de votre fréquence cardiaque avec le moniteur intégré. Un capteur dans les écouteurs-boutons fait le suivi de votre fréquence cardiaque avec précision. Vous saurez à quel moment vous dépasser et à quel moment vous reposer, afin d’obtenir les meilleurs résultats possible avec chaque entraînement. Compatible avec les applications ouvertes de suivi de l’exercice physique.
Le bouton facile à utiliser permet à vos enfants de prendre aisément un appel, de sauter une piste ou de suspendre ce qu’ils écoutent. Le tout sans passer par leur téléphone intelligent. Les boutons du volume situés à la base de l’oreillette sont à portée de main, tout comme le bouton de la lumière à DEL.
Trois tailles d'embouts en caoutchouc interchangeables pour garantir une étanchéité parfaite.
2.0
sur 6
1
Avis
Audio Expert
01/09/2021
Nederland
Goed geluid matig design
Het geluid is prima. Maar de koptelefoon valt letterlijk van ellende uit elkaar. Phillips klanten service helpt je helaas niet verder met reparatie.
Avantages
Goed geluid
Contre
Fragile bouw kwaliteit
Cet avis concerne le produit TASN503BK Draadloze hoofdtelefoon
Date d'utilisation 2021-05-01
Cet avis concerne le produit TASN503BK Draadloze hoofdtelefoon
Date d'utilisation 2021-05-01
Les résultats réels peuvent varier