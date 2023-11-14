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Arrêté

Enceinte sans fil

TAS4405N/00

5

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

Chantez à tue-tête

Tous en scène avec cette enceinte Bluetooth® colorée équipée d'un micro sans fil ! Qu'il s'agisse de chanter, de raconter des histoires ou de faire un exposé, la fonction d'enregistrement d'une simple pression sur un bouton permet aux enfants de créer facilement des enregistrements audio. Bénéficiez d'un son parfaitement clair et de 6 heures d'autonomie.

Voir tous les avantages

Chantez à tue-tête

  • micro sans fil de 5 m

  • appairage Bluetooth® intelligent

  • 6 heures d'autonomie

  • 105 x 105 x 38 mm

Chantez. Parlez. Amusez-vous !

Chantez. Parlez. Amusez-vous !

Cette enceinte Bluetooth® ultra-portable est équipée d'un micro sans fil. Les enfants peuvent chanter sur leur musique, raconter des histoires ou même jouer des scènes de films inventées avec leurs amis ! Quel que soit leur choix, la fonction d'enregistrement d'une simple pression sur un bouton leur permet de créer facilement des enregistrements audio sur une carte micro SD.

Pour s'amuser en toute simplicité

Pour s'amuser en toute simplicité

Vous disposez de 6 heures d'autonomie et une charge complète prend 2,5 heures via une connexion micro USB. Cinq boutons aux fonctions clairement indiquées permettent aux enfants de lancer la lecture, de la mettre en pause, de régler le volume, de changer de source et d'enregistrer facilement.

Appairage Bluetooth® intelligent

Appairage Bluetooth® intelligent

Une pression longue sur le bouton de lecture/pause permet d'appairer cette enceinte Bluetooth® sans fil. Une fois l'appairage effectué, l'enceinte mémorise le dernier appareil auquel elle a été appairée. La portée sans fil de l'enceinte est de 10 m.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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5.0

sur 6

1

Avis

100%

recommandent ce produit

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14/11/2023

België

België

Enceinte sans fil Philips pour les enfants

Le design est attractif. Facile d utilisation. Ne pas oublier d acheter la carte SD. Ça donne envie aux plus grands!

Avantages

Permet de travailler son élocution

Contre

Difficile à trouver

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAS4405N Enceinte sans fil

Date d'utilisation 2023-10-14

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAS4405N Enceinte sans fil

Date d'utilisation 2023-10-14

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