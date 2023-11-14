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Arrêté
TAS4405N/00
Chantez à tue-tête
Tous en scène avec cette enceinte Bluetooth® colorée équipée d'un micro sans fil ! Qu'il s'agisse de chanter, de raconter des histoires ou de faire un exposé, la fonction d'enregistrement d'une simple pression sur un bouton permet aux enfants de créer facilement des enregistrements audio. Bénéficiez d'un son parfaitement clair et de 6 heures d'autonomie.
micro sans fil de 5 m
appairage Bluetooth® intelligent
6 heures d'autonomie
105 x 105 x 38 mm
Cette enceinte Bluetooth® ultra-portable est équipée d'un micro sans fil. Les enfants peuvent chanter sur leur musique, raconter des histoires ou même jouer des scènes de films inventées avec leurs amis ! Quel que soit leur choix, la fonction d'enregistrement d'une simple pression sur un bouton leur permet de créer facilement des enregistrements audio sur une carte micro SD.
Vous disposez de 6 heures d'autonomie et une charge complète prend 2,5 heures via une connexion micro USB. Cinq boutons aux fonctions clairement indiquées permettent aux enfants de lancer la lecture, de la mettre en pause, de régler le volume, de changer de source et d'enregistrer facilement.
Une pression longue sur le bouton de lecture/pause permet d'appairer cette enceinte Bluetooth® sans fil. Une fois l'appairage effectué, l'enceinte mémorise le dernier appareil auquel elle a été appairée. La portée sans fil de l'enceinte est de 10 m.
5.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
Vip740624
14/11/2023
België
Enceinte sans fil Philips pour les enfants
Le design est attractif. Facile d utilisation. Ne pas oublier d acheter la carte SD. Ça donne envie aux plus grands!
Avantages
Permet de travailler son élocution
Contre
Difficile à trouver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAS4405N Enceinte sans fil
Date d'utilisation 2023-10-14
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAS4405N Enceinte sans fil
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