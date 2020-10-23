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Arrêté

Enceinte sans fil

TAS3505/00

4.3

| (3) Avis | 100% recommandent ce produit

1 récompense

Chez vous, où que vous soyez

De la musique le matin dans la salle de bain. Des podcasts inspirants au bureau ou chez vous. Avec son design haut de gamme avec finitions en tissus et ses touches de contrôle en relief, le style de cette élégante enceinte Bluetooth® convient à tous les décors. Bénéficiez d'un son particulièrement riche et de 10 heures d'autonomie.

Voir tous les avantages

Chez vous, où que vous soyez

  • Bluetooth®

  • Puissance de sortie : 5 W

  • 10 heures d'autonomie

Un accord parfait entre forme et fonction

Un accord parfait entre forme et fonction

Cette enceinte Bluetooth® simple et remarquable diffuse de la musique avec style. Contrôlez la lecture, la fonction Bluetooth®, etc. grâce aux touches de contrôle en relief. Le micro intégré vous permet de discuter au téléphone en mode mains libres, tandis que la dragonne facilite son transport d'une pièce à l'autre.

2 heures 30 de charge pour 10 heures d'autonomie

2 heures 30 de charge pour 10 heures d'autonomie

Une charge offre 10 heures d'autonomie, et la portée sans fil est de 20 m. L'enceinte se recharge en 2,5 heures avec le câble USB-C inclus. Les membranes passives produisent des basses puissantes et le son reste limpide, même à volume élevé.

Tissu d'enceinte par Kvadrat. Conçu pour laisser passer le son.

Cette enceinte est recouverte d'un textile de qualité créé par le fabricant haut de gamme Kvadrat. Ce magnifique tissu en laine mélangée est acoustiquement transparent, ce qui permet au son de circuler librement de l'enceinte vers la pièce.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.3

sur 6

3

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

23/10/2020

United Kingdom

United Kingdom

Big Performance from a little speaker.

Amazing sound quality from such a small speaker, performs well above its wieght with crystal clear sound with warm tones across a wide range of musical genres. Excellent Bass / Treble balance, not tinny at all as many other small bluetooth speakers can be. Connects virtually instantly to phone / laptop.

Avantages

Perfornance sound quality and perfect size for travelling.

Contre

None, seriously none.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAS3505 Wireless speaker

Date d'utilisation 2020-09-23

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAS3505 Wireless speaker

Date d'utilisation 2020-09-23

31/03/2021

Sverige

Sverige

Nätt, bra ljud - men ingen AUX, och höga pling

Låter hyfsat bra för en sån liten högtalare. Den är ganska lätt, så det blir inte mycket bas, jag använder den som "bordsradio". Laddas med nya USB-C, och räcker hela dan. Enkel att para ihop, har play/paus och volymkontroll. Stort minus på plinget när man sätter på/stänger av (ganska högt). Litet minus på att det inte finns AUX, bara Bluetooth.

Avantages

Enkel, lätt

Contre

Plingar vid på/av

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAS3505 Trådlös högtalare

Date d'utilisation 2021-02-28

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAS3505 Trådlös högtalare

Date d'utilisation 2021-02-28

17/03/2021

United Kingdom

United Kingdom

Great sound for a small speaker

Love it... I just wish it was stereo so I could pair two of these for my PC

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAS3505 Wireless speaker

Date d'utilisation 2020-02-17

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAS3505 Wireless speaker

Date d'utilisation 2020-02-17

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  1. L'indice de protection IPX7 signifie que le haut-parleur peut être immergé pendant 30 minutes à une profondeur maximale de 1 m. Le textile d'enceinte Kvadrat n'est pas étanche, mais il ne craint pas quelques gouttes de pluie.