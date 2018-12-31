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TAS1509BK/00
Profitez pleinement de votre musique où que vous soyez
Emportez votre musique partout avec cette excellente enceinte Bluetooth. Un radiateur passif délivre des basses percutantes et l’indice IPX7 signifie que l’enceinte peut être immergée pendant 30 minutes sans problème. Prenez des appels en mode mains libres où que vous soyez.
Radiateur passif. Basses percutantes
Associez deux enceintes pour un son stéréo
Puissance de sortie RMS de 5W
Étanchéité IPX7
Cette formidable petite enceinte offre des basses étonnamment riches et percutantes. Emportez votre musique avec vous et profitez d’un son clair dans le jardin, lors d’une promenade ou à la plage. Parfaite à emporter partout, quels que soient vos projets.
Envie d'un son encore plus riche ? Vous pouvez facilement connecter deux enceintes identiques pour profiter d'un son stéréo exceptionnel. Écoutez votre musique telle qu'elle est censée être entendue. Même lors de vos déplacements, vous ne manquerez aucune note ni aucune parole.
Cette brillante petite enceinte est prête à tout. Que vous soyez surpris par la pluie, en pleine séance de sport ou même en train de sauter d'un bateau, son indice d'étanchéité IPX7 permet de l'immerger jusqu'à 30 minutes sans aucun problème.
Notation globale