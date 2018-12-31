Profitez pleinement de votre musique où que vous soyez

Emportez votre musique partout avec cette excellente enceinte Bluetooth. Un radiateur passif délivre des basses percutantes et l’indice IPX7 signifie que l’enceinte peut être immergée pendant 30 minutes sans problème. Prenez des appels en mode mains libres où que vous soyez.