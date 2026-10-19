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Arrêté

Écouteurs intra-auriculaires sans fil Hi-Res Audio

TAPN505BK/00

Toujours disponible. Libère des distractions.

Restez concentré grâce à ces écouteurs intra-auriculaires sans fil avec réduction de bruit offrant jusqu'à 14 heures d'autonomie. Le tour de cou léger vous permet de garder les écouteurs sur vous. Restez organisé grâce à sa fonction de connexion.

Voir tous les avantages

Tour de cou ANC sans fil avec Hi-Res Audio

Toujours disponible. Libère des distractions.

  • HP 13 mm/conception arrière fermée

  • Intra-auriculaire

  • Noire

  • Tour de cou

Assistant Google : gérez votre organisation en déplacement

Gérez votre organisation sans sortir votre téléphone : il vous suffit de parler à l'assistant Google. Appuyez tout simplement sur le bouton de l'arceau pour activer l'assistant. Vous pouvez lui demander d'ouvrir votre calendrier, de lire les notifications de votre téléphone, d'appeler vos amis ou de leur envoyer des messages, de gérer des playlists, et bien plus encore.

Micro intégré avec élimination de l’écho pour un son cristallin

Fini, l’écho perturbateur lorsque vous parlez au téléphone. Grâce à notre élimination d’écho acoustique, vous obtenez toujours une connexion claire et intacte.

Tour de cou fin pour un port tout au long de la journée. Étui transport.

Le tour de cou fin se place confortablement sur votre nuque.

Spécificités Techniques

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