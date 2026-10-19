Assistant Google : gérez votre organisation en déplacement

Gérez votre organisation sans sortir votre téléphone : il vous suffit de parler à l'assistant Google. Appuyez tout simplement sur le bouton de l'arceau pour activer l'assistant. Vous pouvez lui demander d'ouvrir votre calendrier, de lire les notifications de votre téléphone, d'appeler vos amis ou de leur envoyer des messages, de gérer des playlists, et bien plus encore.