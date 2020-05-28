Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
TAPH805BK/00
HP 40 mm/conception arrière fermée
Circum-aural
Ce casque répond à vos besoins pour tous les voyages. Il se recharge en seulement 2 heures. Bénéficiez de 30 heures d'autonomie en lecture (ou en conversation) sans la réduction active du bruit, et de 25 heures avec. Les deux niveaux de charge rapide – Charge rapide et Charge éclair – vous apportent 2 ou 6 heures d'autonomie supplémentaire.
Faites le vide autour de vous avec la réduction de bruit active. Isolez-vous du bruit dans le train ou le bureau à la simple pression d'un bouton. Lorsque vous êtes à l'extérieur, vous pouvez écouter votre musique tout en restant attentif aux bruits de la rue grâce au mode « aware ».
Qu'il s'agisse d'une playlist ou d'un podcast, les haut-parleurs acoustiques en néodyme parfaitement réglés produisent des basses profondes et des médiums clairs. Les coussinets doux des coques recouvrent entièrement vos oreilles, afin de créer une isolation phonique passive avec l'extérieur. L'arceau est léger, facile à régler et lisse pour ne pas accrocher les cheveux.
4.1
sur 6
189
Avis
83%
recommandent ce produit
Petit belge
28/05/2020
België
Partie de promotion
Excellent casque , bonne surprise
Excellent casque audio, une très bonne surprise. Un casque d un très bon son , aussi bien dans les graves que dans les aigus et sans aucun bruit extérieur. Très simple d utilisation avec ces commandes tactiles, un maintenant parfait et un confort sur la tête, une fonction pour le smarphone avec un micro performant. Une batterie avec une autonomie de 30 heures.Une boite de transport de qualitée et très design, Excellent casque audio, une très bonne surprise. Un casque d un très bon son , aussi bien dans les graves que dans les aigus et sans aucun bruit extérieur. Très simple d utilisation avec ces commandes tactiles, un maintenant parfait et un confort sur la tête, une fonction pour le smarphone avec un micro performant. Une batterie avec une autonomie de 30 heures.Une boite de transport de qualitée et très design,Exe
Avantages
Son ,fonction tactile, design, batterie
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAPH805BK Casque circum-aural sans fil avec Hi-Res Audio
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAPH805BK Casque circum-aural sans fil avec Hi-Res Audio
FabienneD
21/05/2020
België
Partie de promotion
Ce casque est un très bon produit
Ce nouveau casque audio de Philips est vraiment une agréable découverte. J’ai pu le tester pendant plusieurs jours et je suis très satisfaite des résultats. Le son du casque est vraiment top, de très bonne qualité et très agréable à l’oreille. Le réducteur de son est très efficace et permet d’écouter sa musique sans les bruits extérieurs. J’ai été aussi surprise de son autonomie. A peine 5 minutes de charge et vous avez de quoi écouter de la musique pendant des heures. Charge à fond c’est plusieurs jours de musique. Le casque est aussi très confortable et grâce à un poids léger ne dérange pas sur la tête. Ce casque est un très bon produit pour un prix super correct pour sa qualité.
Avantages
Autonomie, qualité du son, design
Contre
chargement avec fil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAPH805BK Casque circum-aural sans fil avec Hi-Res Audio
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAPH805BK Casque circum-aural sans fil avec Hi-Res Audio
Cindy2402
20/05/2020
België
Super casque
Qualité sonore exceptionnelle avec une réelle suppression des bruits. Un des rares casques avec un temps de chargement rapide seulement 5 min de charge permet une utilisation de 2 heures. En plus le sentiment de confort n'est pas seulement présent sur la tête mais aussi sur les oreilles - un produit de qualité! Le fonctionnement tactile ultra facile à utiliser: à glisser, taper ou appuyer. En résumé - aucun regret et je recommande cet article
Avantages
Rapport qualité excellent
Contre
aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAPH805BK Casque circum-aural sans fil avec Hi-Res Audio
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAPH805BK Casque circum-aural sans fil avec Hi-Res Audio
Les résultats réels peuvent varier