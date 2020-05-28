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Arrêté

Casque circum-aural sans fil avec Hi-Res Audio

TAPH805BK/00

4.1
| (189) Avis | 83% recommandent ce produit
Contrôlez le silence
Écoutez votre musique, pas le bruit. Contrôlez la fonction de réduction active du bruit sur ce casque circum-aural sans fil, afin de vous adapter aux circonstances. Avec ses 30 heures d'autonomie et sa fonction de charge rapide, vous êtes paré pour tout votre voyage.
Voir tous les avantages

Casque circum-aural sans fil à réduction active du bruit

Contrôlez le silence

  • HP 40 mm/conception arrière fermée

  • Circum-aural

30 heures d'autonomie en lecture ou en conversation (25 h avec l'ANC)

Ce casque répond à vos besoins pour tous les voyages. Il se recharge en seulement 2 heures. Bénéficiez de 30 heures d'autonomie en lecture (ou en conversation) sans la réduction active du bruit, et de 25 heures avec. Les deux niveaux de charge rapide – Charge rapide et Charge éclair – vous apportent 2 ou 6 heures d'autonomie supplémentaire.

Suppression active du bruit (ANC) : concentrez-vous sur la musique

Faites le vide autour de vous avec la réduction de bruit active. Isolez-vous du bruit dans le train ou le bureau à la simple pression d'un bouton. Lorsque vous êtes à l'extérieur, vous pouvez écouter votre musique tout en restant attentif aux bruits de la rue grâce au mode « aware ».

Arceau doux et réglable, coussinets de coque doux

Qu'il s'agisse d'une playlist ou d'un podcast, les haut-parleurs acoustiques en néodyme parfaitement réglés produisent des basses profondes et des médiums clairs. Les coussinets doux des coques recouvrent entièrement vos oreilles, afin de créer une isolation phonique passive avec l'extérieur. L'arceau est léger, facile à régler et lisse pour ne pas accrocher les cheveux.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.1

sur 6

189

Avis

83%

recommandent ce produit

28/05/2020

België

België

Excellent casque , bonne surprise

Excellent casque audio, une très bonne surprise. Un casque d un très bon son , aussi bien dans les graves que dans les aigus et sans aucun bruit extérieur. Très simple d utilisation avec ces commandes tactiles, un maintenant parfait et un confort sur la tête, une fonction pour le smarphone avec un micro performant. Une batterie avec une autonomie de 30 heures.Une boite de transport de qualitée et très design, Excellent casque audio, une très bonne surprise. Un casque d un très bon son , aussi bien dans les graves que dans les aigus et sans aucun bruit extérieur. Très simple d utilisation avec ces commandes tactiles, un maintenant parfait et un confort sur la tête, une fonction pour le smarphone avec un micro performant. Une batterie avec une autonomie de 30 heures.Une boite de transport de qualitée et très design,Exe

Avantages

Son ,fonction tactile, design, batterie

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAPH805BK Casque circum-aural sans fil avec Hi-Res Audio

Oui, je recommande ce produit

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21/05/2020

België

België

Ce casque est un très bon produit

Ce nouveau casque audio de Philips est vraiment une agréable découverte. J’ai pu le tester pendant plusieurs jours et je suis très satisfaite des résultats. Le son du casque est vraiment top, de très bonne qualité et très agréable à l’oreille. Le réducteur de son est très efficace et permet d’écouter sa musique sans les bruits extérieurs. J’ai été aussi surprise de son autonomie. A peine 5 minutes de charge et vous avez de quoi écouter de la musique pendant des heures. Charge à fond c’est plusieurs jours de musique. Le casque est aussi très confortable et grâce à un poids léger ne dérange pas sur la tête. Ce casque est un très bon produit pour un prix super correct pour sa qualité.

Avantages

Autonomie, qualité du son, design

Contre

chargement avec fil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAPH805BK Casque circum-aural sans fil avec Hi-Res Audio

Oui, je recommande ce produit

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20/05/2020

België

België

Super casque

Qualité sonore exceptionnelle avec une réelle suppression des bruits. Un des rares casques avec un temps de chargement rapide seulement 5 min de charge permet une utilisation de 2 heures. En plus le sentiment de confort n'est pas seulement présent sur la tête mais aussi sur les oreilles - un produit de qualité! Le fonctionnement tactile ultra facile à utiliser: à glisser, taper ou appuyer. En résumé - aucun regret et je recommande cet article

Avantages

Rapport qualité excellent

Contre

aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAPH805BK Casque circum-aural sans fil avec Hi-Res Audio

Oui, je recommande ce produit

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