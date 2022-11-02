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Arrêté
TAH8505BK/00
HP 40 mm/conception arrière fermée
Ce casque répond à vos besoins pour tous les voyages. Il se recharge en seulement 2 heures. Bénéficiez de 30 heures d'autonomie en lecture (ou en conversation) sans la réduction active du bruit, et de 25 heures avec. Les deux niveaux de charge rapide – Charge rapide et Charge éclair – vous apportent 2 ou 6 heures d'autonomie supplémentaire.
Faites le vide autour de vous avec la réduction de bruit active. Isolez-vous du bruit dans le train ou le bureau à la simple pression d'un bouton. Lorsque vous êtes à l'extérieur, vous pouvez écouter votre musique tout en restant attentif aux bruits de la rue grâce au mode « aware ».
Qu'il s'agisse d'une playlist ou d'un podcast, les haut-parleurs acoustiques en néodyme parfaitement réglés produisent des basses profondes et des médiums clairs. Les coussinets doux des coques recouvrent entièrement vos oreilles, afin de créer une isolation phonique passive avec l'extérieur. L'arceau est léger, facile à régler et lisse pour ne pas accrocher les cheveux.
4.0
sur 6
8
Avis
Rambaldi
02/11/2022
Deutschland
klasse
Ich bin mit denKopfhörern mehr als zufrieden. Sie erfüllen alles was ich erwartet habe und sind im Preis auch geringer als andere mit gleicher Leistung.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio
Oui, je recommande ce produit
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MihaiR
01/06/2022
Deutschland
Acheteur vérifié
Grosssartig
good sound,good surrounding filter, covers the ears perfectly.
Avantages
Very good sound.
Contre
volume is not so easy to set.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio
Oui, je recommande ce produit
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Vaart
30/05/2023
Nederland
Acheteur vérifié
De koptelefoon voldoet echt aan de verwachtingen
Het geluid is perfect en de bediening ook, is wel wat warm op je hoofd .
Avantages
Super geluid
Contre
Redelijk klem om je hoofd dus warm
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAH8505BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon
Oui, je recommande ce produit
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Les résultats réels peuvent varier.