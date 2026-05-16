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5000 seriesCasque circum-aural sans fil

TAH5209BK/00

4.3

| (16) Avis | 93% recommandent ce produit

Disponible à partir

Blanc
Blanc
Noir
Noir

Confort exceptionnel, excellent son, pliage compact

Écoutez votre musique avec un réel confort grâce à ce casque circum-aural sans fil. Vous obtiendrez un son riche aux basses profondes, même à volume réduit, et jusqu'à 65 heures d'autonomie. Il se replie facilement pour un encombrement réduit en déplacement.

Voir tous les avantages

Confort exceptionnel, excellent son, pliage compact

  • Casque circum-aural léger

  • Un son naturel, des basses dynamiques

  • Jusqu'à 65 h d'autonomie

  • Appels clairs

Si léger et confortable que vous pourrez le porter pendant des heures

Si léger et confortable que vous pourrez le porter pendant des heures

Ce casque circum-aural est conçu pour un confort au quotidien. L'arceau rembourré est si léger que vous le sentirez à peine et les coques douces avec mousse à mémoire de forme sont orientables pour que vous puissiez les adapter à votre convenance. Plus vous le porterez,plus vous l'aimerez.

Un excellent son,même à volume réduit,grâce à Dynamic Bass

Un excellent son,même à volume réduit,grâce à Dynamic Bass

Les haut-parleurs de 40 mm produisent un son exceptionnel et la conception circum-aurale assure une bonne isolation phonique passive. Si vous aimez les basses profondes,activez la fonction Dynamic Bass via l'application Philips Headphones pour ressentir toute la puissance de vos morceaux préférés,même à volume réduit.

Jusqu'à 65 heures d'autonomie et charge rapide

Jusqu'à 65 heures d'autonomie et charge rapide

Faites défiler les playlists avec ce casque sans fil offrant 65 heures d'autonomie. Il se recharge entièrement en seulement 2 heures via une connexion USB-C,et une charge rapide de 5 minutes vous permettra de profiter de votre musique 3 heures de plus.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.3

sur 6

16

Avis

93%

recommandent ce produit

1

16/05/2026

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Super

Die Kopfhörer haben wie ich finde ein guten Sound. Der aku hält sehr lange. Und man kann sie kompakt zusammen klappen und mitnehmen

Cet avis concerne le produit 5000 series TAH5209BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Date d'utilisation 2026-02-16

Cet avis concerne le produit 5000 series TAH5209BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Date d'utilisation 2026-02-16

25/09/2024

Deutschland

Deutschland

Das gefällt mir

Ich habe kürzlich den Philips TAH5209WT/00 Kopfhörer getestet und bin sehr zufrieden mit meinem Kauf. Die Klangqualität ist ausgezeichnet und die Geräuschunterdrückung funktioniert einwandfrei. Der Tragekomfort ist ebenfalls sehr gut, da die Ohrpolster weich und bequem sind. Das Design des Kopfhörers ist schlicht und elegant, was mir persönlich sehr gut gefällt. Die Akkulaufzeit ist beeindruckend und reicht für lange Musiksessions. Die Bluetooth-Verbindung ist stabil und die Steuerungstasten am Kopfhörer sind einfach zu bedienen. Insgesamt bin ich äußerst zufrieden mit dem Philips TAH5209WT/00 und kann ihn nur weiterempfehlen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 5000 series TAH5209WT Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Date d'utilisation 2024-08-25

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 5000 series TAH5209WT Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Date d'utilisation 2024-08-25

17/04/2026

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

Het werkt prima

Prima koptelefoon,met een mooie app erbij voor telefoon werkt prima.

Avantages

Zeer goed product.

Contre

Geen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 5000 series TAH5209BK Draadloze koptelefoon voor over het oor

Date d'utilisation 2025-03-17

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 5000 series TAH5209BK Draadloze koptelefoon voor over het oor

Date d'utilisation 2025-03-17

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