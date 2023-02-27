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Arrêté
TAH4105WT/00
HP 32 mm/concep. arrière fermée
Arceau léger
Pliage compact
Revivez tous vos meilleurs moments sur le dancefloor. Les haut-parleurs en néodyme de 32 mm produisent des basses puissantes et un son clair. La conception arrière fermée offre une isolation phonique exceptionnelle pour que vous puissiez profiter de chaque seconde de vos morceaux préférés.
Ce casque supra-aural arbore des coloris mats tendances. Il est doté d'un arceau rembourré si léger que vous le sentirez à peine. Les coques souples clairement marquées pour l'oreille gauche et droite sont orientables à votre convenance, pour un confort optimal.
Des basses rien que pour vous. Les coques se replient et pivotent vers l'intérieur, pour un rangement facilite dans votre poche ou votre sac. Il vous suffit de les replier pour les prendre avec vous en déplacement.
5.0
sur 6
2
Avis
100%
recommandent ce produit
i_tüpfli
27/02/2023
Suisse
Employé Philips
Acheteur vérifié
Das Produkt überzeugt in der eifachen Handhabung.
[Employee of philipsglobal] Einfach in der Handhabung und nicht zu wuchtig. Für eine schnelle Video-Info am PC. Preis auch super.
Avantages
eifach, handlich
Contre
Keine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 3000 series TAH4105BK On-Ear-Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 3000 series TAH4105BK On-Ear-Kopfhörer
sana45
02/01/2021
Ελλάδα
Ωραία ακουστικά
Όμορφα ακουστικά με ωραίο, πλούσιο ήχο, σταθερά, καθαρός ήχος και τέλειο μικρόφωνο.
Avantages
Ωραίος καθαρός ήχος.
Contre
-
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 3000 series TAH4105RD Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 3000 series TAH4105RD Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής