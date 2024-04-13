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Arrêté

Casque sport sans fil open-ear

TAA5608BK/00

4.1

| (241) Avis | 87% recommandent ce produit

1 récompense

Vous bougez, lui non

Gardez le rythme avec un casque sans fil qui ne tombera pas, quels que soient vos mouvements ! Ce casque sport à design open-ear est ultra-léger, ultra-confortable et robuste. Et il vous permet d'entendre tout ce qu'il se passe autour de vous.

Voir tous les avantages

Vous bougez, lui non

  • Design open-ear

  • Conduction osseuse

  • Des appels plus clairs en déplacement

  • LED de sécurité

Design open-ear. Bougez comme vous voulez.

Design open-ear. Bougez comme vous voulez.

Courez, sautez, faites du vélo ! Ce casque open-ear ne tombe pas lorsque vous bougez. Le tour de cou épouse l'arrière de votre tête puis remonte au-dessus de vos oreilles, pour un maintien sûr et confortable : il ne bouge pas, même lorsque vous vous donnez à fond. Et il est si léger que vous le sentirez à peine.

Conduction osseuse. Du son sans écouteurs.

Conduction osseuse. Du son sans écouteurs.

La technologie de conduction osseuse transmet le son à travers les os de votre crâne. Vous n'avez donc pas besoin de d'insérer un écouteur dans votre conduit auditif ou de porter un casque dont les coques couvrent vos oreilles. Au lieu de cela, le son est transféré directement de vos pommettes vers l'oreille interne, et votre musique se diffuse comme par magie !

Des appels plus clairs en déplacement : faites-vous entendre ; pas le bruit

Des appels plus clairs en déplacement : faites-vous entendre ; pas le bruit

Pendant vos appels, des micros à faisceau captent avec précision le son de votre voix tandis qu'un algorithme d'IA supprime les bruits environnants. Votre interlocuteur vous entendra vous, et non la circulation ou les conversations des personnes à proximité !

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Récompenses

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.1

sur 6

241

Avis

87%

recommandent ce produit

13/04/2024

France

France

Acheteur vérifié

Super casque

Très bon casque autant pour mon travail en viticulture, que pour mes séances de running. Malgres quelques soucis de connexion avec mon telephone croscall. Tout est parfait, bonne autonomie.

Avantages

Autonomie, maintien, qualité du son

Contre

connexion difficile mais problème réglé

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAA5608BK Casque sport sans fil open-ear

Date d'utilisation 2023-12-13

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAA5608BK Casque sport sans fil open-ear

Date d'utilisation 2023-12-13

13/11/2023

France

France

Mon compagnon de sport !!

C'est le premier casque à conduction osseuse que j'utilise. Un peu déroutant au début, mais une fois qu'on l'utilise en séance de sport, c'est génial !! Léger, on peut entendre les personnes autour de nous tout en profitant de sa musique

Avantages

Légèreté, transparence sonore

Contre

_

Cet avis concerne le produit TAA5608BK Casque sport sans fil open-ear

Date d'utilisation 2023-10-13

Cet avis concerne le produit TAA5608BK Casque sport sans fil open-ear

Date d'utilisation 2023-10-13

13/11/2023

France

France

Léger et ergonomique

Très sympa pour courir en restant à l'écoute de son environnement. Il est très léger et les commandes sont très faciles à trouver

Avantages

Légéreté

Cet avis concerne le produit TAA5608BK Casque sport sans fil open-ear

Date d'utilisation 2022-10-13

Cet avis concerne le produit TAA5608BK Casque sport sans fil open-ear

Date d'utilisation 2022-10-13

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