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TAA4216BK/00
Coussinets de coque lavables
Léger et robuste
Protection contre la poussière/eau IP55
Avec 35 heures d'autonomie par charge, ce casque supra-aural sans fil vous accompagne lorsque vous faites du sport ou d'autres activités. Une charge complète prend moins de 2 heures. S'il vous faut un peu d'énergie en plus, une charge de 15 minutes vous apporte 2 heures d'autonomie supplémentaires.
Les coussinets de coque doux et respirants sont amovibles pour faciliter leur nettoyage et remplis de gel rafraîchissant. Vous pourrez redonner sa fraîcheur au casque, quelles qu'aient été vos activités lorsque vous l'avez porté !
Grâce à son indice de protection IP55, votre casque vous accompagne sur les chemins poussiéreux comme sous les averses. Quels que soient le lieu et l'intensité de votre transpiration, rien ne vous arrêtera !
4.4
sur 6
11
Avis
Gianni0Bit
23/04/2025
Italia
Acheteur vérifié
Ottime cuffie; batteria perfetta dopo due annni
Funziona perfettamente, audio impeccabile e comoda da indossare anche durante gli esercizi in palestra. Comprata una seconda volta; la prima acquistata da mio figlio due anni prima funziona perfettamente e la durata della batteria si ridotta di pochissimo.
Cet avis concerne le produit TAA4216BK Cuffie sportive wireless
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johanHolm
10/04/2025
Norge
Helt unik!
Beste sorten jeg har prøvd, man kan vaske putene også. Sikkert ikke meningen, men mulig.
Cet avis concerne le produit TAA4216BK Trådløse sportshodetelefoner
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Maskenyay
27/09/2024
Sverige
Bästa hörlurarna jag nånsin haft
Väldigt flexibla hörlurar som går att böja vilket gör det lätt att ta med dem. Bekväma och har hållit längre än vad något annat par har gjort! Det enda negativa är att kylgelen känns inte lika starkt efter 1+ år.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAA4216BK Trådlösa sporthörlurar
Oui, je recommande ce produit
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