Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
SWA2550W/10
Profitez de votre casque
Cet adaptateur permet de convertir une prise pour casque de 6,35 mm en une de 3,5 mm.
6,35 mm (M) - 3,5 mm (F)
La gaine flexible en PVC protège le centre fragile du câble. Elle offre également une longévité accrue et facilite l'installation.
Les produits sont conçus avec des matériaux de qualité supérieure pour accroître leur longévité.
Le blindage en cuivre pur offre une protection contre la perte de signal.