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Arrêté
SWA2533W/10
Connexion fiable garantie
Ce câble assure une connexion audio fiable entre vos composants.
3 m
3,5 mm (M) - 3,5 mm (M)
Noir
Les connecteurs moulés garantissent un raccordement sécurisé des composants, doublé d'une grande longévité.
La gaine flexible en PVC protège le centre fragile du câble. Elle offre également une longévité accrue et facilite l'installation.
Le système antitraction en caoutchouc offre une jonction flexible mais sûre entre le câble et la prise.