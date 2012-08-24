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Câble audio stéréo de connexion

SWA2533W/10

5

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

Connexion fiable garantie

Ce câble assure une connexion audio fiable entre vos composants.

Voir tous les avantages

avec ce câble audio stéréo de connexion

Connexion fiable garantie

  • 3 m

  • 3,5 mm (M) - 3,5 mm (M)

  • Noir

Connecteur moulé pour raccordement sécurisé

Les connecteurs moulés garantissent un raccordement sécurisé des composants, doublé d'une grande longévité.

Gaine flexible en PVC

La gaine flexible en PVC protège le centre fragile du câble. Elle offre également une longévité accrue et facilite l'installation.

Système antitraction en caoutchouc

Le système antitraction en caoutchouc offre une jonction flexible mais sûre entre le câble et la prise.

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF fichier, 151.8 kB
  • 18 June 2025

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