Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
SWA2528W/10
Connexion fiable garantie
Ce câble assure une connexion audio fiable entre vos composants.
1,5 m
3,5 mm (M) - 3,5 mm (F)
Ce conducteur en cuivre offre une grande précision de transfert des signaux doublée d'une résistance minimale.
Le blindage en cuivre pur offre une protection contre la perte de signal.
Les connecteurs à code couleur facilitent l'insertion des câbles au niveau des entrées et sorties adéquates.