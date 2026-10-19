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Arrêté

Câble d'extension pour casque

SWA2528W/10

Connexion fiable garantie

Ce câble assure une connexion audio fiable entre vos composants.

Voir tous les avantages

avec ce câble d'extension pour casque.

Connexion fiable garantie

  • 1,5 m

  • 3,5 mm (M) - 3,5 mm (F)

Conducteur en cuivre de grande qualité pour un transfert fiable des signaux

Ce conducteur en cuivre offre une grande précision de transfert des signaux doublée d'une résistance minimale.

Blindage en cuivre pur

Le blindage en cuivre pur offre une protection contre la perte de signal.

Connecteurs à code couleur pour une identification instantanée

Les connecteurs à code couleur facilitent l'insertion des câbles au niveau des entrées et sorties adéquates.

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF fichier, 186.2 kB
  • 18 June 2025

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