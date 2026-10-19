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Arrêté
SWA2105W/10
Connexion fiable garantie
Ce câble d'enceinte assure une connexion audio fiable entre les enceintes et le tuner.
10 m
Calibre 18
Ce conducteur en cuivre offre une grande précision de transfert des signaux doublée d'une résistance minimale.
La technologie « plug-and-play » vous permet d'installer ou d'ajouter un nouvel appareil et de le faire fonctionner sans devoir procéder à une installation complexe ou à une analyse technique.
La gaine flexible en PVC protège le centre fragile du câble. Elle offre également une longévité accrue et facilite l'installation.