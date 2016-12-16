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Arrêté

Écouteurs intra-auriculaires avec Micro

SHX20/00

4.5

| (2) Avis | 100% recommandent ce produit

Son de haute précision

Le Philips SHX20 produit un son précis et des basses étendues grâce à ses haut-parleurs haut de gamme et à ses tubes acoustiques ovales. Les embouts adaptables garantissent une écoute immersive, tandis que le câble plat évite les nœuds.

Voir tous les avantages

Haut-parleurs haut de gamme avec tubes acoustiques ovales

Son de haute précision

  • HP 13,5 mm/conception semi-fermée

  • Intra-auriculaire

Choix entre 3 paires d'embouts, pour un confort optimal

Choix entre 3 paires d'embouts, pour un confort optimal

Les embouts sont disponibles en 3 tailles (petit, moyen et grand) pour un maintien personnalisé optimal.

Architecture hybride pour un son précis et des basses étendues

L'architecture hybride est dotée d'aimants en néodyme ultra-puissants, pour un son très précis et des basses étendues. Le format hybride de ces écouteurs compacts renferme de grands haut-parleurs 13,5 mm, pour une excellente qualité sonore alliée à un véritable confort.

Embouts isolant du bruit ambiant

Embouts isolant du bruit ambiant

Les embouts isolants bloquent le bruit ambiant pour vous permettre de vous immerger entièrement dans votre musique, sans être dérangé.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.5

sur 6

2

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

16/12/2016

Nederland

Nederland

Supergoede oortjes die goed zitten en goed geluid geven.

Ik vind deze oortjes de beste die ik tot nu toe heb gehad. Ze zitten veel lekkerder in je oren dan andere in-ear oortjes. Hierdoor kan je uren muziek luisteren zonder last te krijgen van de oortjes. Daarnaast is het geluid ook erg goed. De bass kan is prima en de normale tonen zijn erg helder.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHX20 Oortelefoon met microfoon

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHX20 Oortelefoon met microfoon

27/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

Very Good

Good quality build and comfortable wear. Microphone is additional bonus :)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHX20 In ear headphones with mic

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHX20 In ear headphones with mic

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