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Arrêté
Son de haute précision
Le Philips SHX20 produit un son précis et des basses étendues grâce à ses haut-parleurs haut de gamme et à ses tubes acoustiques ovales. Les embouts adaptables garantissent une écoute immersive, tandis que le câble plat évite les nœuds.
HP 13,5 mm/conception semi-fermée
Intra-auriculaire
Les embouts sont disponibles en 3 tailles (petit, moyen et grand) pour un maintien personnalisé optimal.
L'architecture hybride est dotée d'aimants en néodyme ultra-puissants, pour un son très précis et des basses étendues. Le format hybride de ces écouteurs compacts renferme de grands haut-parleurs 13,5 mm, pour une excellente qualité sonore alliée à un véritable confort.
Les embouts isolants bloquent le bruit ambiant pour vous permettre de vous immerger entièrement dans votre musique, sans être dérangé.
4.5
sur 6
2
Avis
100%
recommandent ce produit
Bas1234
16/12/2016
Nederland
Supergoede oortjes die goed zitten en goed geluid geven.
Ik vind deze oortjes de beste die ik tot nu toe heb gehad. Ze zitten veel lekkerder in je oren dan andere in-ear oortjes. Hierdoor kan je uren muziek luisteren zonder last te krijgen van de oortjes. Daarnaast is het geluid ook erg goed. De bass kan is prima en de normale tonen zijn erg helder.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHX20 Oortelefoon met microfoon
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHX20 Oortelefoon met microfoon
Swindell
27/12/2015
United Kingdom
Very Good
Good quality build and comfortable wear. Microphone is additional bonus :)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHX20 In ear headphones with mic
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHX20 In ear headphones with mic