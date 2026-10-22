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Arrêté
SHS3305BK/10
Maintien parfait
Ultra-confortable dans le cadre d'une utilisation dynamique, ce casque tour d'oreille ergonomique offre une restitution musicale d'une qualité époustouflante. Le micro intégré capte parfaitement votre voix.
HP 15 mm/conception arrière ouverte
Tour d'oreille
Suffisamment petit pour un confort optimal et suffisamment grand pour fournir un son net et sans distorsion, le haut-parleur de 15 mm est d’une taille idéale pour une écoute agréable.
Ces écouteurs, conçus par des ergonomes pour suivre la forme des oreilles, offrent un grand confort d'écoute même sur de longues périodes.
Ces tours d'oreille 3D sont à la fois doux et flexibles. Ils se maintiennent confortablement même si vous bougez beaucoup.
Notation globale