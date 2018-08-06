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Arrêté
SHS3300WT/10
Basses puissantes
Goûtez au son Bass Beat distillé par ces mini-écouteurs spécialement conçus pour le confort, la stabilité et les performances.
HP 15 mm/conception arrière ouverte
Tour d'oreille
Une solution toute simple, mais efficace ! Le cordon ne passe plus sous votre menton, mais derrière votre cou.
Placé derrière l'oreille, le tour d'oreille permet de stabiliser l'écouteur et d'obtenir ainsi des performances sonores optimales, y compris lors d'un déplacement. Correspond à la partie en contact avec l'arrière de l'oreille et qui permet de garder le casque bien en place sur la tête.
Une longueur de câble idéale vous permettant d'emmener votre lecteur audio n'importe où.
4.3
sur 6
4
Avis
100%
recommandent ce produit
KbecaArqueiro
06/08/2018
Portugal
O melhor auricular de sempre
O melhor auricular de sempre. O fato de possuir uma haste que o segura atrás da orelha ajuda muito na prática de desportos. Excelente qualidade de som. Excelente resistência física. Por ter o seu fone flat, não "pula" de dentro do ouvido.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHS3300BK Auscultadores
Oui, je recommande ce produit
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Aash
14/12/2017
United Kingdom
Best buy ever
I really love these ear phones. They are very smooth over the ears and fit so well. The sound is great and design is flawless. Have been using these for couple years now and could not have asked for better.
Cet avis concerne le produit SHS3300BK Headphones
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Baen
30/05/2023
Deutschland
Super Klang
Der beste Kopfhörer (zum damaligen Preis) Super Klang, erste Sahne,Sitzt gut am Ohr. Ich nutze den Kopfhörer seit Jahren täglich, habe auch mittlerweile ein Adapter Kabel mit gewinkeltem Abgang um das Kabel am Klinkenstecker nicht zusehr zu belasten u.a auch weil dieser gerade ist, trotzdem geht das Kabel am Klinkenstecker nach ca. 1 Jahr kaputt, Wackelkontakt .
Avantages
Hervorragender klang u sitzt gut
Contre
Oft geht das Kabel am Klinkenstecker kaputt
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHS3300WT Kopfhörer
Date d'utilisation 2021-05-30
Oui, je recommande ce produit
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Date d'utilisation 2021-05-30