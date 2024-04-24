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Casque avec Micro

SHL5005WT/00

3

| (2) Avis

Disponible à partir

Blanche
Blanche
Noire
Noire

Pour l'amour de la musique

Ce casque est conçu pour que vous profitiez de votre musique où que vous alliez. Les coussinets doux vous permettent d'écouter vos chansons préférées en toutes circonstances. Le son incroyable vous ouvre les portes d'un nouveau plaisir d'écoute.

Voir tous les avantages

Où que vous alliez !

Pour l'amour de la musique

  • HP 32 mm/concep. arrière fermée

  • Supra-aural

  • Coussinets confortables

  • Pliage à plat

Pliage à plat du casque pour un rangement et un transport facilités

Pliage à plat du casque pour un rangement et un transport facilités

Haut-parleurs de 32 mm, pour un son exceptionnel et des basses profondes

Haut-parleurs de 32 mm, pour un son exceptionnel et des basses profondes

Microphone intégré permettant de basculer entre la musique et les appels téléphoniques

Le micro intégré vous permet de basculer facilement entre la musique et les appels téléphoniques, afin de maintenir la connexion.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

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Notation globale

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3.0

sur 6

2

Avis

4
3
2

24/04/2024

Italia

Italia

Ottimo prodotto.

Da 50 anni sto usando i prodotti Philips e non mi ha deluso nessuno. Consiglio a tutti.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHL5005 Cuffie con microfono

Date d'utilisation 2024-03-24

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHL5005 Cuffie con microfono

Date d'utilisation 2024-03-24

26/11/2017

België

België

onvoldoende geluid

ik moet mijn philips muziekinstallatie in de hoogste stand zetten om een beetje geluid te hebben

Cet avis concerne le produit SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon

Cet avis concerne le produit SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon

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