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Arrêté
SHL3075BL/00
HP 32 mm/concep. arrière fermée
Supra-aural
Coussinets confortables
Pliage à plat
Le casque BASS+ est doté de haut-parleurs de 32 mm qui diffusent des basses puissantes.
Conçu pour un maintien optimal, le casque BASS+ est doté de coques pivotantes et d'un arceau réglable pour s'adapter à tous.
Les haut-parleurs spécialement optimisés associés aux évents reproduisent fidèlement les fréquences ultra basses pour vous offrir une signature acoustique BASS+ unique.
4.2
sur 6
6
Avis
80%
recommandent ce produit
Po53
26/07/2020
België
Acheteur vérifié
Aucun reproche.
Correspond tout à fait à la description technique. Facile d'utilisation. Pas de distorsions lors de l'écoute.
Avantages
Confortable.
Contre
Filaire, mais c'était un choix.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHL3075BK Casque avec Micro
Oui, je recommande ce produit
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leyab
28/05/2019
France
trés bon son + (basse) bonne immersion
philips toujour la bon produit je suis philips depuit plus de 30 ans toujour satisfait barre son casque chaine hifi télé rien a dire
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHL3075BL Casque avec Micro
Oui, je recommande ce produit
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Blaze_100
23/04/2021
United Kingdom
Nice sounds very good with smooth nice bass
sounds wonderful so i think other people should buy this item and enjoy it
Cet avis concerne le produit SHL3075WT Headphones with mic
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