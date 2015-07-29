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Arrêté

Écouteurs intra-auriculaires avec Micro

SHE8105BK/00

4.9

| (7) Avis | 100% recommandent ce produit

Des basses toujours pures et profondes

Les écouteurs intra-auriculaires Philips SHE8105 sont équipés de haut-parleurs de haute qualité, pour des basses profondes, et de coques robustes en aluminium, pour une pureté sonore totale. Les tubes acoustiques ovales offrent un confort optimal, tandis que la télécommande intégrée vous permet de basculer facilement entre la musique et les appels.

Voir tous les avantages

coques métalliques

Des basses toujours pures et profondes

  • HP 8,6 mm/conception semi-fermée

  • Intra-auriculaire

Embouts en silicone disponibles en trois tailles pour un confort personnalisé

Embouts en silicone disponibles en trois tailles pour un confort personnalisé

Vos écouteurs intra-auriculaires sont proposés avec un choix de 3 tailles d'embouts, de S à L, vous permettant de sélectionner la taille adaptée à votre morphologie.

Haut-parleurs de 8,6 mm avec un nouveau design pour des basses profondes

Haut-parleurs de 8,6 mm avec un nouveau design pour des basses profondes

Avec télécommande et micro intégrés pour la musique et les appels téléphoniques

Avec télécommande et micro intégrés pour la musique et les appels téléphoniques

Le micro intégré vous permet de basculer facilement entre la musique et les appels téléphoniques, afin de rester connecté.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.9

sur 6

7

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

29/07/2015

Deutschland

Deutschland

Super!

Mir gefallen sie super!! Sehr schönes Design und toller Klang zu einem Top Preis! Kann sie aufjedenfall weiter empfehlen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

25/07/2015

Deutschland

Deutschland

Philips SHE8105 Absolut gute Ohrhörer..

Rezension des Ohrhörers Philips SHE8105 Heute erhielt ich den Ohrhörer Modell SHE8105, er wird in einer einfachen Pappschachtel mit Display geliefert, enthalten ist der Ohrhörer incl Mikrofon und 3 verschiedene Ohrpolster (Größen S,M,L). Der Ohrhörer macht einen sehr guten Eindruck was die Verarbeitung anbetrifft, er fühlt sich wirklich gut an, nun nahm ich die kleinsten Ohrpolster und machte nun mal eine Hörprobe. Die Ohrhörer sitzen gut im Ohr und ich habe keine Probleme oder anderes beim tragen. Der Ohrhörer klingt sehr gut wie ich finde, die Bässe sind sehr gut und die Höhen klingen auch überzeugend. Das Mikrofon was im Kabel integriert ist verrichtet seine Arbeit auch sehr gut, Gespräche mit dem Smart Phone haben gut funktioniert und es gab keinerlei Schwierigkeiten und die Sprachqualität war auch sehr gut. Ich finde das man bei diesem Ohrhörer einen guten Kompromiss aus Preis/ Leistung erhält , zu dem sie auch sehr Chic aussehen. Mfg Fabio

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

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25/07/2015

Deutschland

Deutschland

Philips SHE8105 Absolut gute Ohrhörer..

Rezension des Ohrhörers Philips SHE8105 Heute erhielt ich den Ohrhörer Modell SHE8105, er wird in einer einfachen Pappschachtel mit Display geliefert, enthalten ist der Ohrhörer incl Mikrofon und 3 verschiedene Ohrpolster (Größen S,M,L). Der Ohrhörer macht einen sehr guten Eindruck was die Verarbeitung anbetrifft, er fühlt sich wirklich gut an, nun nahm ich die kleinsten Ohrpolster und machte nun mal eine Hörprobe. Die Ohrhörer sitzen gut im Ohr und ich habe keine Probleme oder anderes beim tragen. Der Ohrhörer klingt sehr gut wie ich finde, die Bässe sind sehr gut und die Höhen klingen auch überzeugend. Das Mikrofon was im Kabel integriert ist verrichtet seine Arbeit auch sehr gut, Gespräche mit dem Smart Phone haben gut funktioniert und es gab keinerlei Schwierigkeiten und die Sprachqualität war auch sehr gut. Ich finde das man bei diesem Ohrhörer einen guten Kompromiss aus Preis/ Leistung erhält , zu dem sie auch sehr Chic aussehen. Mfg Fabio

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

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