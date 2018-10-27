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  • BASS+ Vivez-le à fond
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Arrêté

Casque avec Micro

SHE4305BK/00

3
| (2) Avis
BASS+ Vivez-le à fond
Profitez du son étonnamment puissant produit par cet appareil compact et robuste. Avec des haut-parleurs spécialement réglés pour des basses puissantes, les écouteurs Philips BASS+ offrent une excellente isolation phonique et un maintien stable, pour une écoute optimale de la musique.
Voir tous les avantages

BASS+ Vivez-le à fond

  • HP 12,2 mm/conception arrière fermée

  • Intra-auriculaire

Puissants haut-parleurs 12,2 mm

Puissants haut-parleurs 12,2 mm

Les basses puissantes rendent votre musique vivante. Les puissants haut-parleurs de 12,2 mm délivrent des basses profondes à partir d'un design élégant et compact.

Design ergonomique pour un confort optimal

Design ergonomique pour un confort optimal

Le design ergonomique aux tubes ovales orientés assure un port naturel et confortable qui vous permettra de longues heures d'écoute avec un confort absolu.

Télécommande pour les appels en mains libres et la musique

Télécommande pour les appels en mains libres et la musique

La télécommande facile à utiliser vous permet de lancer la lecture de pistes et de les mettre en pause, ainsi que de répondre à des appels téléphoniques, d'une simple pression sur un bouton.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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3.0

sur 6

2

Avis

4
3
2

27/10/2018

France

France

Basses profondes et qualité de son exceptionnelle

Ces écouteurs sont tout simplement géniaux. Une qualité de son exceptionnelle et des basses profondes uniques avec un confort inégalé ainsi qu'une utilisation extrêmement simple. Ces écouteurs ont vraiment tout pour plaire ! Je les recommande très fortement. Félicitations Philips.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHE4305BK Casque avec Micro

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHE4305BK Casque avec Micro

24/11/2017

France

France

package flateur..produit decevant.

rapport qualite prix plus que mediocre. ou sont les basses ?un son metalique est omnipresent .. le fil n est pas plat (comme on peut trouver sur d autres produits similaires).je les ai achete mais le produit restera dans mon tiroir.sur l emballage tout est prometteur : bass plus, 9hz a 23khz ,107 db... etc. sur le produit : une grande frustration !

Cet avis concerne le produit SHE4305WT Casque avec Micro

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