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Écouteurs

SHE1350/00

Évents
Grâce au renforcement des basses, ces mini-écouteurs vous procurent une qualité et un confort d'écoute incomparables.
Voir tous les avantages

pour un meilleur son

Évents

  • HP 14,8 mm/concep. arrière ouverte

  • Écouteur

Les évents Bass Beat optimisent la circulation de l'air pour un meilleur son

Les évents Bass Beat assurent la circulation de l'air pour une meilleure qualité sonore et des basses plus profondes.

Haut-parleur de 14,8 mm pour un confort d'utilisation optimal

Suffisamment compact pour un confort optimal et suffisamment grand pour diffuser un son net et sans distorsion, le haut-parleur de 14,8 mm est d'une taille idéale pour une écoute agréable.

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