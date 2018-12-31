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Arrêté
SHE1350/00
HP 14,8 mm/concep. arrière ouverte
Écouteur
Les évents Bass Beat assurent la circulation de l'air pour une meilleure qualité sonore et des basses plus profondes.
Suffisamment compact pour un confort optimal et suffisamment grand pour diffuser un son net et sans distorsion, le haut-parleur de 14,8 mm est d'une taille idéale pour une écoute agréable.
Notation globale