ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

Casque Bluetooth® sans fil

Arrêté

Assistance

Casque Bluetooth® sans fil

SHB7250/00

Casque Bluetooth® sans fil

Arrêté

Accéder à la Boutique

Identifiez-vous ou créez un compte

Enregistrez votre produit

Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.

L'enregistrer maintenant

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF fichier, 654.8 kB
  • 3 May 2024

Manuel d’utilisation

  • PDF fichier, 911.3 kB
  • 4 December 2023

Foire aux questions