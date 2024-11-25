ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo principale en cours d’utilisation
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de l'emballage
  • Image principale
  • Photo principale en cours d’utilisation
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de l'emballage
  • Image principale

Arrêté

Casque Bluetooth® sans fil

SHB7250/00

4.2

| (33) Avis | 82% recommandent ce produit

Un son haute résolution

Le Philips SHB7250 avec connectivité Bluetooth® supprime les câbles, mais pas la qualité du son, pour des basses profondes et un son parfaitement clair. Basculez facilement entre la musique et les appels, et déplacez-vous en tout confort grâce aux coques avec coussinets doux.

Voir tous les avantages

avec une amplification numérique des basses

Un son haute résolution

  • HP 40 mm/conception arrière fermée

  • Circum-aural

  • Coussinets confortables

Le son haute résolution reproduit la musique dans sa forme la plus pure

Le son haute résolution reproduit la musique dans sa forme la plus pure

Le son haute résolution offre des performances audio optimales, reproduisant la musique plus fidèlement que les formats CD 16 bits / 44,1 kHz, pour un rendu conforme aux maquettes studio. D'une qualité absolue, le son haute résolution est idéal pour les mélomanes. Ces casques répondent aux normes strictes requises pour produire un son haute résolution.

Appairage NFC facile par simple contact

Appairage NFC facile par simple contact

La mise en marche automatique couplée à un appairage NFC par simple contact vous permet de connecter facilement votre casque sans fil à n'importe quel appareil Bluetooth®.

Conception arrière fermée pour une isolation phonique optimale

Conception arrière fermée pour une isolation phonique optimale

La conception arrière fermée isole votre musique des sons externes. Vous profitez ainsi de tous les détails et des basses profondes de votre musique.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 6

33

Avis

82%

recommandent ce produit

25/11/2024

France

France

Casque parfait

J'ai ce casque depuis maintenant 7 ans et je peux vous dire que je suis très satisfaite de ce produit. Déjà à l'époque, je ne l'avais pas payer bien cher par rapport aux casques que je vois maintenant en vente. Il vis très bien, je l'utilise tout les jours. Il tiens très bien la batterie, mais dans tout les cas, en même pas une heure branché, il se recharge à 100%. Le son est très bien, le seul démole serais pour les appel, ou ma voix ne s'entend pas super bien, mais de toute façon, je ne l'utilise pas pour ça. Aussi, avec le temps, la petite couche sur les bonnettes s'enlève et malheureusement, elles ne sont pas changeable. Mais vraiment, ça ne gâche pas la qualité de se produit.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB7250 Casque Bluetooth® sans fil

Date d'utilisation 2022-11-25

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB7250 Casque Bluetooth® sans fil

Date d'utilisation 2022-11-25

15/01/2016

France

France

tres bon casque

rapport qualite prix top je le recommande sans soucic

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB7250 Casque Bluetooth® sans fil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB7250 Casque Bluetooth® sans fil

01/06/2016

Deutschland

Deutschland

Absulut genialer Begleiter

Egal ob man am Pc oder am Smartphone Musik genießen will. Sauberer klarer Klang, satte Bässe dank zuschaltbarem Bassfilter. Perfekte Steuerung des Smartphones dank S-Voice. Ein Knopfdruck und sprechen Sie über das eingebaute Microphone mit Ihrem Telefon. Ein kleines Manko gibt es nur am Kopfbügel, da man manchmal das Gefühl hat der Kopfhörer wackelt, ansonsten guter Tragecomfort auch bei längerem Genuss. Ein must have für jeden der auf Qualität und Perfektion steht.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB7250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB7250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. Les résultats réels peuvent varier.

  2. Lorsque vous utilisez le câble de casque fourni