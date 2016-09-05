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  • Liberté de mouvement et son puissant
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Arrêté

Casque Bluetooth®

SHB5250PK/00

3.1
| (76) Avis
Liberté de mouvement et son puissant
Conçus sans fil pour se sentir libre, les écouteurs BT Philips MyJam FreshTones sont dotés de haut-parleurs 14,2 mm pour des basses puissantes et leur forme est pensée pour s'adapter parfaitement à la morphologie de l'oreille.
Voir tous les avantages

Conçus pour épouser la forme de l'oreille

Liberté de mouvement et son puissant

  • HP 14,2 mm, conception arrière ouverte

  • Écouteur

  • Câble plat

La protection du câble Flex-grip renforce la durabilité et la connectivité

Le système Flex-grip caoutchouté protège les câbles des dommages et prolonge leur durée de vie.

Haut-parleurs de 14,2 mm pour un son puissant et des basses riches

Haut-parleurs de 14,2 mm pour un son puissant et des basses riches

Haut-parleurs de qualité de 14,2 mm avec des évents de basse sur les écouteurs qui assurent des basses puissantes.

Les aimants puissants améliorent la qualité des basses

Spécificités Techniques

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3.1

sur 6

76

Avis

05/09/2016

France

France

Très bon appareil

Je fais suite à une évaluation pour laquelle je n'avait trouvé le moyen de connecter mes écouteurs à un appareil. Merci à Philipps de m'avoir répondu. Il suffisait tout bêtement de lire le manuel. Un excellent appareil, confortable et puissant!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB5250BK Casque Bluetooth®

Oui, je recommande ce produit

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25/01/2021

Deutschland

Deutschland

Geiler Sound

Echt Super Klang und Verarbeitung einziges Manko ist der Akku könnte größer sein

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB5250WT Bluetooth-Headset

Oui, je recommande ce produit

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09/03/2018

Deutschland

Deutschland

Super

Super produkt and sehr gut Kundenservice. Super Sound

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB5250BK Bluetooth-Headset

Oui, je recommande ce produit

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