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Arrêté

Casque Bluetooth® sans fil

SHB4805DC/00

5

| (3) Avis | 100% recommandent ce produit

Poids plume. Son XXL.

Découvrez la liberté d'un casque poids plume sans câbles gênants. Le casque sans fil Philips Flite Everlite associe style et simplicité au quotidien. Compact et ultra-léger, avec un son impeccable, tous les jours.

Voir tous les avantages

Poids plume. Son XXL.

Poids plume. Son XXL.

  • HP 32 mm/concep. arrière fermée

  • Circum-aural

  • Coussinets confortables

  • Pliage à plat

Télécommande pour les appels en mains libres et la musique

Télécommande pour les appels en mains libres et la musique

La télécommande facile à utiliser vous permet de lancer la lecture de pistes et de les mettre en pause, ainsi que de répondre à des appels téléphoniques d'une simple pression sur un bouton.

Technologie de charge rapide en cinq minutes

Technologie de charge rapide en cinq minutes

La technologie de charge rapide redonne rapidement de l'énergie lorsque la batterie est faible. Une charge de seulement cinq minutes vous offre une heure d'autonomie.

Haut-parleurs puissants de 32 mm pour un son clair

Haut-parleurs puissants de 32 mm pour un son clair

Les haut-parleurs puissants inclinés de 32 mm reproduisent un son clair et limpide, avec des basses riches et profondes.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

5.0

sur 6

3

Avis

100%

recommandent ce produit

4
3
2
1

12/04/2019

United Kingdom

United Kingdom

Seems...

Bought it. Works fine. Controls are comfortable. Design and material is nice. Looks good. Recommend it.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB4805DC Wireless Bluetooth® headphones

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28/03/2018

United Kingdom

United Kingdom

Nice

I decided that I needed to cut the wires since my new phone decided to remove the support for 3.5mm. I tried various heaphones from what hifi's reviews for their best buys up to headphones costing £300+. For all the extra money I am pretty sure there is a small increase in audio quality but comfort, bang for buck and a sound I like these fit the bill. nice one Philips.

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26/03/2018

United Kingdom

United Kingdom

bluetooth headphones

I wanted a pair of good sounding comfortable and light phones. These are that - I am not saying others are not as good, just that these work well and im a happy customer.

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