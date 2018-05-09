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Arrêté

Philips AventTasse à bec dur

SCF803/00

4.4

| (54) Avis | 81% recommandent ce produit

Anti-fuites, pour boire proprement

La tasse à bec Philips Avent My Grippy est dotée d'une valve exclusive et ne fuit pas : les mamans le confirment ! Sa texture antidérapante et sa forme ergonomique adaptée aux petites mains aident les enfants à apprendre à boire tout seuls.

Voir tous les avantages
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brand recommended by moms worldwide1

Bec résistant aux mordillements et respectant les dents des enfants

Anti-fuites, pour boire proprement

  • Tasse à bec My Grippy

  • 300 ml

  • 12 mois et +

  • Lot de 1 - assortiment de couleurs

Valve évoluée pour boire sans fuites

Valve évoluée pour boire sans fuites

Rien ne vaut une bonne aventure : votre enfant le dira. Et lorsqu'il se déplace, cette tasse d'apprentissage anti-fuites lui permet de boire proprement. Sa valve exclusive permet au liquide de s'écouler uniquement lorsque votre enfant boit. Vous n'aurez plus à vous soucier des éclaboussures ou des chutes. Nous ne sommes pas les seuls à le dire : 82 % des mamans affirment que cette tasse est anti-fuites.*

Bec dur résistant aux mordillements et respectant les dents des enfants

Bec dur résistant aux mordillements et respectant les dents des enfants

Le bec My Grippy résiste aux mordillements et permet aux jeunes enfants de boire facilement avec une tasse anti-fuites

Peu de pièces - facile à assembler et à nettoyer (compatible lave-vaisselle)

Peu de pièces - facile à assembler et à nettoyer (compatible lave-vaisselle)

La tasse à bec My Grippy Philips Avent est constituée de peu de pièces, ce qui la rend facile à assembler. Elle est dotée d'un capuchon de protection qui garde le bec propre et toutes ses pièces passent au lave-vaisselle pour plus de facilité.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 6

54

Avis

81%

recommandent ce produit

09/05/2018

Deutschland

Deutschland

Dieser Trinklernbecher verdient den Oscar !

Als Dreifach Mama hatte ich schon viele Trinklernbecher in Benutzung. Dieser Philips Avent Becher toppt alles. Vom Handling her super klasse. Es bleibt dicht verschlossen auch bei ruckartigem Schütteln. Der Drehverschluiss lässt sich leicht öffnen und wieder leicht auf das Schraubgewinde draufsetzen. Auch die Reinigung ist super einfach. Unter dem Deckel befindet sich ein silikonartiges Ventil. Dieses kann man einfach abziehen und problemlos wieder daraufsetzen. Wer diesen Becher entworfen hat verdient den Oscar in der Kategorie Trinklernbecher.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF803/03 Schnabelbecher mit hartem Trinkschnabel

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF803/03 Schnabelbecher mit hartem Trinkschnabel

09/05/2018

Deutschland

Deutschland

Dieser Trinklernbecher verdient den Oscar !

Als Dreifach Mama hatte ich schon viele Trinklernbecher in Benutzung. Dieser Philips Avent Becher toppt alles. Vom Handling her super klasse. Es bleibt dicht verschlossen auch bei ruckartigem Schütteln. Der Drehverschluiss lässt sich leicht öffnen und wieder leicht auf das Schraubgewinde draufsetzen. Auch die Reinigung ist super einfach. Unter dem Deckel befindet sich ein silikonartiges Ventil. Dieses kann man einfach abziehen und problemlos wieder daraufsetzen. Wer diesen Becher entworfen hat verdient den Oscar in der Kategorie Trinklernbecher.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF803/03 Schnabelbecher mit hartem Trinkschnabel

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF803/03 Schnabelbecher mit hartem Trinkschnabel

02/05/2018

Deutschland

Deutschland

Endlich ein Becher, der nicht ausläuft

Wir habe den Philips Trinklernbecher im Rahmen eines Produkttests zum Ausprobieren bekommen. Mein Sohn (17 Monate) kam sofort mit dem Becher klar. Er konnte ihn sicher festhalten und gut daraus trinken. Die Reinigung ist auch sehr einfach und schnell zu erledigen. Der Becher darf auch in die Geschirrspülmaschine. Das Tollste ist allerdings, dass es endlich mal ein Becher ist, der wirklich nicht ausläuft. Wir haben schon so viele Becher gekauft und probiert und bisher war keiner auslaufsicher. Wir werden diesen Becher auf jeden Fall kaufen, wenn er auf dem deutschen Markt erhältlich ist.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF803/03 Schnabelbecher mit hartem Trinkschnabel

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF803/03 Schnabelbecher mit hartem Trinkschnabel

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Tests in-situ indépendants, R. -U., sept 2013