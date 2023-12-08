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SCF796/01
Tasse à paille
200 ml
9 mois et +
Lot de 1
Apprendre à boire tout seul est une étape clé du développement des enfants. Nous encourageons les enfants à boire sans aide en facilitant la transition du sein ou du biberon à la tasse classique. Tirant parti des connaissances de professionnels de la santé, nos différentes solutions avec tétines, becs souples ou durs, pailles et bords à 360° accompagnent le développement de votre enfant et stimulent ses nouvelles compétences motrices, ainsi que son aptitude à boire comme un grand. Nos solutions de haute qualité sont conçues dans un souci d'hygiène et de praticité.
Les poignées intégrées à la tasse sont conçues de manière ergonomique, afin de permettre aux petites mains de tenir facilement la tasse. La paille douce et flexible respecte les gencives, tandis que sa légèreté et sa petite taille la rendent idéale pour apprendre à boire avec une paille.
La partie inférieure de la paille est courbée afin d'atteindre facilement le liquide pour que votre enfant puisse boire en maintenant une position naturelle.
3.9
sur 6
122
Avis
Sheldoni
08/12/2023
Deutschland
Partie de promotion
Mein Sohn kommt super damit klar
Der Strohhalm Becher ist für meinen Sohn super geeignet. Er trinkt gerne und viel daraus. Bei der Verwendung finde ich gut, dass nicht wirklich was daneben gehen kann. Ausserdem habe ich mal nachgeschaut und es gibt anscheinend Ersatzteile, finde ich nachhaltig und gut
Avantages
Einfache Handhabung, kein Auslaufen
Contre
-
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF796/01 Strohhalmbecher
Oui, je recommande ce produit
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Drachen88
05/12/2023
Deutschland
Partie de promotion
SCF796/01 Strohhalmbecher
Sehr gutes Produkt. Handlich super, gut greifbar, der verschluss sehr gut, da muss man nicht ständig den Deckel suchen, da er gleich dran ist. Bin begeistert.
Contre
Der Flaschendeckel ist etwas schwer, das muss ich bemängeln
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF796/01 Strohhalmbecher
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF796/01 Strohhalmbecher
Waschbär89
03/12/2023
Deutschland
Partie de promotion
Der Strohhalmbecher ist hervorragend!
Wir haben schon einige Trinkbecher für unsere Kinder im Einsatz gehabt, aber dieser Strohalmbecher von Philips Avent hat alle bisherigen übertroffen. Er wurde sowohl mit warmen Tee als auch mit spritzigem Wasser befüllt und war immer absolut dicht. Der Deckel konnte von unserer Kleinen bisher nicht selbstständig geöffnet werden, somit hat sie auch nicht mit dem Inhalt herumgespielt. Durch die beiden Griffe ist das Halten sehr einfach. Auch die Reinigung von Hand oder in der Spülmaschine ist einfach und unkompliziert. Fazit:Nur zu empfehlen!
Avantages
Leicht zu Reinigen, absolut dicht
Contre
Keine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF796/01 Strohhalmbecher
Oui, je recommande ce produit
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Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
90 % des 200 dentistes américains interrogés ont déclaré que notre conception de tasse avec paille permettait un développement bucco-dentaire sain, et 89 % d'entre eux que boire avec une paille exerçait les muscles de la bouche, ce qui les fortifie (étude indépendante en ligne, É-U, av. 2016). Développée avec des orthophonistes, dentiste, ergonomiste et sage-femme.