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  • Favorise un développement sain de la bouche*
  • Favorise un développement sain de la bouche*
  • Favorise un développement sain de la bouche*
  • Favorise un développement sain de la bouche*
  • Favorise un développement sain de la bouche*
  • Favorise un développement sain de la bouche*
  • Favorise un développement sain de la bouche*
  • Favorise un développement sain de la bouche*
  • Favorise un développement sain de la bouche*
  • Favorise un développement sain de la bouche*
  • Favorise un développement sain de la bouche*
  • Favorise un développement sain de la bouche*
  • Favorise un développement sain de la bouche*
  • Favorise un développement sain de la bouche*

Philips AventTasses à paille

SCF796/00

3.9
| (122) Avis
Favorise un développement sain de la bouche*
La tasse avec paille Philips Avent équipée de poignées ergonomiques est idéale pour apprendre à boire avec une paille. Elle permet un développement bucco-dentaire sain.* Développée avec des experts afin d'en faire la meilleure tasse avec paille possible.*
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Valve anti-fuites pour éviter les accidents

Favorise un développement sain de la bouche*

  • Tasse à paille

  • 200 ml

  • 9 mois et +

  • Lot de 1

Poignées ergonomiques et paille flexible, idéales pour les petits

Les poignées intégrées à la tasse sont conçues de manière ergonomique, afin de permettre aux petites mains de tenir facilement la tasse. La paille douce et flexible respecte les gencives, tandis que sa légèreté et sa petite taille la rendent idéale pour apprendre à boire avec une paille.

La partie inférieure de la paille est courbée pour atteindre la dernière goutte

La partie inférieure de la paille est courbée pour atteindre la dernière goutte

La partie inférieure de la paille est courbée afin d'atteindre facilement le liquide pour que votre enfant puisse boire en maintenant une position naturelle.

Valve anti-fuites intégrée et clapet pour éviter les accidents

Valve anti-fuites intégrée et clapet pour éviter les accidents

La paille est dotée d'une valve anti-fuites intégrée pour éviter les accidents. Le clapet protège la paille et évite les fuites lors des déplacements.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.9

sur 6

122

Avis

08/12/2023

Deutschland

Deutschland

Mein Sohn kommt super damit klar

Der Strohhalm Becher ist für meinen Sohn super geeignet. Er trinkt gerne und viel daraus. Bei der Verwendung finde ich gut, dass nicht wirklich was daneben gehen kann. Ausserdem habe ich mal nachgeschaut und es gibt anscheinend Ersatzteile, finde ich nachhaltig und gut

Avantages

Einfache Handhabung, kein Auslaufen

Contre

-

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF796/01 Strohhalmbecher

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF796/01 Strohhalmbecher

05/12/2023

Deutschland

Deutschland

SCF796/01 Strohhalmbecher

Sehr gutes Produkt. Handlich super, gut greifbar, der verschluss sehr gut, da muss man nicht ständig den Deckel suchen, da er gleich dran ist. Bin begeistert.

Contre

Der Flaschendeckel ist etwas schwer, das muss ich bemängeln

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF796/01 Strohhalmbecher

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF796/01 Strohhalmbecher

03/12/2023

Deutschland

Deutschland

Der Strohhalmbecher ist hervorragend!

Wir haben schon einige Trinkbecher für unsere Kinder im Einsatz gehabt, aber dieser Strohalmbecher von Philips Avent hat alle bisherigen übertroffen. Er wurde sowohl mit warmen Tee als auch mit spritzigem Wasser befüllt und war immer absolut dicht. Der Deckel konnte von unserer Kleinen bisher nicht selbstständig geöffnet werden, somit hat sie auch nicht mit dem Inhalt herumgespielt. Durch die beiden Griffe ist das Halten sehr einfach. Auch die Reinigung von Hand oder in der Spülmaschine ist einfach und unkompliziert. Fazit:Nur zu empfehlen!

Avantages

Leicht zu Reinigen, absolut dicht

Contre

Keine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF796/01 Strohhalmbecher

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF796/01 Strohhalmbecher

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. 90 % des 200 dentistes américains interrogés ont déclaré que notre conception de tasse avec paille permettait un développement bucco-dentaire sain, et 89 % d'entre eux que boire avec une paille exerçait les muscles de la bouche, ce qui les fortifie (étude indépendante en ligne, É-U, av. 2016). Développée avec des orthophonistes, dentiste, ergonomiste et sage-femme.