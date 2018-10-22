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  • Aide à boire comme un grand
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Arrêté

Philips AventTasse d'apprentissage

SCF782

2.5
| (119) Avis
Aide à boire comme un grand
Facilite la transition d'une tasse à bec à une tasse classique sans rien renverser ! Grâce à la technologie d'activation par les lèvres, le liquide ne quitte la tasse que lorsque votre enfant appuie ses lèvres au bord de la tasse.
Voir tous les avantages
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La tasse idéale de transition quand bébé grandit

Aide à boire comme un grand

  • 260 ml

  • 260 ml

  • 9 mois et +

Permet à l'enfant de boire à 360° tout le long du rebord, comme avec un verre

Permet à l'enfant de boire à 360° tout le long du rebord, comme avec un verre

Ce gobelet sans bec permet à l'enfant de boire à 360° tout le long du rebord, comme avec un verre d'adulte.

Favorise un développement sain de la bouche*

Favorise un développement sain de la bouche*

Cette tasse est conçue pour permettre aux dents de pousser correctement.

Technologie d'activation par les lèvres

Technologie d'activation par les lèvres

Cette tasse sans bec est dotée d'une valve exclusive à activation par les lèvres. Ainsi, le liquide ne quitte la tasse que lorsque votre enfant appuie ses lèvres au bord de la tasse. Entre deux gorgées, la valve se referme automatiquement. Vous n'aurez donc pas à vous soucier des fuites ou autres accidents.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.5

sur 6

119

Avis

22/10/2018

France

France

Tasse parfaite

Tasse parfaite pour apprendre à boire comme un grand légère et facile pour la transporter idéal également car pas de soucis de goutte à côté nettoyage facile . Je la recommande vivement .

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF782 Tasse d'apprentissage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF782 Tasse d'apprentissage

03/05/2013

France

France

Parfait

Cette tasse est parfaite en tous points. Elle est facile à monter, démonter, laver. L'enfant l'a faciment en mains et boit de manière autonome. L'âge minimum donné est de 12mois mais ma fille l'utilise depuis ses 6 mois. Elle n'a jamais réussi à boire avec une tasse à bec (y compris celle de cette marque). Cette tasse nous a vraiment facilité la vie. Je recommande vraiment. Seul bémol : lorsque ma fille de 10mois jette la tasse de toutes ses forces par terre, si celle-ci tombe sur une des anses, il arrive que la tasse se dévisse un peu et fuit. Mais rien de tragique.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF782/00 Tasse d’apprentissage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF782/00 Tasse d’apprentissage

03/05/2013

France

France

Parfait

Cette tasse est parfaite en tous points. Elle est facile à monter, démonter, laver. L'enfant l'a faciment en mains et boit de manière autonome. L'âge minimum donné est de 12mois mais ma fille l'utilise depuis ses 6 mois. Elle n'a jamais réussi à boire avec une tasse à bec (y compris celle de cette marque). Cette tasse nous a vraiment facilité la vie. Je recommande vraiment. Seul bémol : lorsque ma fille de 10mois jette la tasse de toutes ses forces par terre, si celle-ci tombe sur une des anses, il arrive que la tasse se dévisse un peu et fuit. Mais rien de tragique.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF782/00 Tasse d’apprentissage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF782/00 Tasse d’apprentissage

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. 77 % des dentistes pédiatriques interrogés ont déclaré que cette tasse permettait un développement bucco-dentaire sain (étude indépendante en ligne, États-Unis, avril 2016).

  2. 72 % des dentistes pédiatriques interrogés recommanderaient la technologie d'activation par les lèvres (étude indépendante en ligne, États-Unis, avril 2016).