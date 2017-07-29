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Arrêté
SCF751/03
Anti-fuites
200 ml
6 mois et +
.
Le bec incliné est conçu de façon à aider les tout-petits à apprendre à boire sans devoir trop pencher la tête en arrière.
Ce gobelet Philips Avent est exempt de BPA.
3.0
sur 6
192
Avis
Ajep
29/07/2017
France
Parfait
Mon fils adore cette tasse, il passe son temps à boire depuis que nous l'avons. J'ai vu beaucoup de point négatif concernant la valve mais il n'en est rien. S'il y a trop d'air qui passe c'est qu elle est mal positionnée et tout rentre dans l'ordre. Je recommande vivement
Cet avis concerne le produit SCF751/05 Tasse à bec
Cet avis concerne le produit SCF751/05 Tasse à bec
Herkske82
01/06/2017
België
Heel tevreden van deze beker
Ik las hier de reviews op jullie site en ik moet zeggen ik ben allesbehalve akkoord hiermee. Ik zelf heb één beker gekocht omdat kind en gezin altijd aan raad van een kindje meteen uit een open beker te leren drinken. Maar nadat ik deze beker kocht en het gemak merkte ga ik meteen een beker bijkopen. Ik heb nog geen enkel keer een lekkage gehad (behalve die keer dat ik het bekertje niet goed had vast gedraaid), mijn dochter kan goed zwieren en gooien met haar beker en ondanks dat geen lek gehad. Je moet wel even zoeken voor je zelf door hebt hoe het plastic gedeelte moet zitten om er water uit te krijgen, want als je het wat verkeerd zet komt er inderdaad meer lucht uit dan drinken. Kortom ben ik zeer tevreden van deze beker en raad deze zeker aan!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF751/07 Beker met drinktuit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF751/07 Beker met drinktuit
andre64
02/11/2015
België
Acheteur vérifié
Mijn kleinzoon vind het perfekt
Heel goed produkt. De kleine drinkt er goed mee. Kan het alleen vastnemen, en vindt het tof.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF751/05 Beker met drinktuit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF751/05 Beker met drinktuit
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