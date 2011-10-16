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Arrêté

Philips AventTasse décorée Avent

SCF609/01

4.7

| (3) Avis | 100% recommandent ce produit

Propre où que vous soyez

La tasse à débit rapide de Philips Avent est idéale pour les plus grands. Qu'elle soit secouée, jetée en l'air ou posée sur le côté, la tasse ne laisse échapper aucune goutte tout en étant facile à utiliser pour bébé. Équipée d'un clapet de protection et d'un clip ceinture malin, la tasse peut être attachée à la ceinture ou à la poussette.

Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Tasse anti-fuites avec un débit plus rapide

Propre où que vous soyez

  • 340 ml

  • Bec sport 18 mois et +

Bec anti-fuites avec valve brevetée

Bec anti-fuites avec valve brevetée

Système de débit contrôlé avec valve brevetée pour éviter les fuites, même si la tasse se retrouve à l'envers ou reste couchée sur le côté.

Toutes les pièces passent au lave-vaisselle pour plus de facilité

Toutes les pièces passent au lave-vaisselle pour plus de facilité

Tous les éléments de la tasse sont stérilisables, pour une hygiène parfaite

Tous les éléments de la tasse sont stérilisables, pour une hygiène parfaite

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.7

sur 6

3

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

16/10/2011

France

France

formidable

j'ai 3 enfants: la nuit je devais me lever pour leur donner à boire ! Avec un biberon classique, les draps étaient mouillés puisque l'eau s'écoule facilement.Avec ces tasses plus de fuite et tout le monde est content !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF609/01 Tasse décorée Avent

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF609/01 Tasse décorée Avent

20/08/2012

Deutschland

Deutschland

Ausgezeichnet

Das war die erste Flasche die nicht auslief.Sehr zufrieden

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF609/01 Avent Decorated Cup

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF609/01 Avent Decorated Cup

03/03/2011

United Kingdom

United Kingdom

Good One

I used many cups but all re not so user friendly, Easy to use it and my kids enjoy it while drinking.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF609/05 Decorated Toddler Cup Boy

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF609/05 Decorated Toddler Cup Boy

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 