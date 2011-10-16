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Arrêté
Propre où que vous soyez
La tasse à débit rapide de Philips Avent est idéale pour les plus grands. Qu'elle soit secouée, jetée en l'air ou posée sur le côté, la tasse ne laisse échapper aucune goutte tout en étant facile à utiliser pour bébé. Équipée d'un clapet de protection et d'un clip ceinture malin, la tasse peut être attachée à la ceinture ou à la poussette.
340 ml
Bec sport 18 mois et +
Système de débit contrôlé avec valve brevetée pour éviter les fuites, même si la tasse se retrouve à l'envers ou reste couchée sur le côté.
4.7
sur 6
3
Avis
100%
recommandent ce produit
vizirette
16/10/2011
France
formidable
j'ai 3 enfants: la nuit je devais me lever pour leur donner à boire ! Avec un biberon classique, les draps étaient mouillés puisque l'eau s'écoule facilement.Avec ces tasses plus de fuite et tout le monde est content !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF609/01 Tasse décorée Avent
Oui, je recommande ce produit
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Annamo85
20/08/2012
Deutschland
Ausgezeichnet
Das war die erste Flasche die nicht auslief.Sehr zufrieden
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF609/01 Avent Decorated Cup
Oui, je recommande ce produit
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honey
03/03/2011
United Kingdom
Good One
I used many cups but all re not so user friendly, Easy to use it and my kids enjoy it while drinking.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF609/05 Decorated Toddler Cup Boy
Oui, je recommande ce produit
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Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.