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Arrêté

Philips AventTasses pour tout-petits

SCF604/11

4.5

| (2) Avis | 100% recommandent ce produit

Propre où que vous soyez

La tasse à débit rapide de Philips Avent est idéale pour les plus grands. Qu'elle soit secouée, jetée en l'air ou posée sur le côté, la tasse ne laisse échapper aucune goutte tout en étant facile à utiliser pour bébé. Équipée d'un clapet de protection et d'un clip ceinture malin, la tasse peut être attachée à la ceinture ou à la poussette.

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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Anti-fuites, débit rapide

Propre où que vous soyez

  • 340 ml

  • Bec sport 18 mois et +

Bec anti-fuites avec valve brevetée

Bec anti-fuites avec valve brevetée

Système de débit contrôlé avec valve brevetée pour éviter les fuites, même si la tasse se retrouve à l'envers ou reste couchée sur le côté.

Bec au débit plus rapide et résistant aux mordillements

Bec au débit plus rapide et résistant aux mordillements

Le bec est conçu pour résister aux mordillements et fournir un débit plus rapide ; la tasse dispose d'une plus grande capacité pour les plus grands

Clapet de protection du bec

Clapet de protection du bec

Le clapet de protection du bec vous garantit une propreté parfaite, où que vous soyez.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.5

sur 6

2

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

10/10/2011

Nederland

Nederland

gebruiksvriendelijk

gebruiksvriendelijk, fles is iets aan de grote kant maar toch goed vast te houden

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF604/11 Beker voor peuters

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF604/11 Beker voor peuters

10/05/2012

Deutschland

Deutschland

Dieses produkt ist top !!!!!!!!

Dieses produkt ist top was mich aber leider stört ist wenn ich zum beispiel wasser nach einem tag vergesse auszuschütten ist in der Flasche ganz kömischer schleim im inneren der Flasche. Was bestimmt nicht sehr gut für kinder ist. Habe ca. 8 Flaschen und bei fast allen ist es gleich. Schade!!!!!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF604/11 Toddler Cup

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF604/11 Toddler Cup

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 