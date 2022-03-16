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Facile d'utilisation
200 ml
6 mois et +
Garçon
.
La valve est intégrée au bec pour un assemblage rapide et simple.
La tasse d'apprentissage est conçue pour permettre une prise en main facile.
4.2
sur 6
109
Avis
88%
recommandent ce produit
Sunny02503
16/03/2022
Deutschland
Partie de promotion
Rundum ein toller Becher
Der Becher ist super handlich für kleine Kinderhände. Er passt in jegliche Trinkhalterungen (Auto,Kinderwagen,...), was oftmals bei anderen Herstellern nicht der Fall ist. Beim Reinigen des Produkts gibt es ebenfalls nichts auszusetzen. Ganz einfach kann man alle Teile auseinandernehmen, reinigen und später ebenso einfach wieder zusammensetzen. Der Becher ist auslaufsicher . Es ist einfach daraus zu Trinken. Unser Kleiner hat es gleich hinbekommen und trinkt liebend gerne aus dem Becher.
Avantages
Passt in verschiedene Getränkehalterungen, super für kleine Hände, einfache Reinigung, einfaches Trinken, auslaufsicher
Contre
-
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF551/05 Becher mit Trinkschnabel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF551/05 Becher mit Trinkschnabel
Ani67
15/03/2022
Deutschland
Partie de promotion
Die einzige Trinktasse, die meinem Kind passt!
Ich habe viele Tassen ausprobiert, bis ich Philips Avent bekam. Alle anderen Becher mochte meine Tochter einfach nicht. Sie liebt diesen Becher. Die Tasse ist leicht zu waschen. Sie hat ein süßes Design. Und vor allem kommt nichts dabei heraus. Kann ich nur empfehlen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF551/03 Becher mit Trinkschnabel
Oui, je recommande ce produit
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Jana91
15/03/2022
Deutschland
Partie de promotion
Toller Trinklernbecher
Wir haben den Becher jetzt ein paar Wochen in Gebrauch und sind mit diesem sehr zufrieden. Äußerst positiv ist: -Der Schnabel des Bechers ist aus Silikon und hat unserem Sohn (7Monate), im Vergleich zu handelsüblichen Schnabelbechern, deutlich das trinken vereinfacht. -Der Becher ist sehr leicht, dadurch kann das Baby ihn selbst gut halten. -Er ist Spülmaschinenfest und generell sehr leicht zu reinigen. Zu bemängeln ist an dem Trinkerlernbecher lediglich, dass sich das Silikon etwas verfärbt hat (vermutlich durch Karottenbrei). Dies hat auf die Nutzung keinerlei negative Auswirkungen. Wir werden uns gerne einen weiteren Becher für unterwegs zulegen.
Avantages
Spülmaschinenfest, leicht, weicher Schnabel
Contre
Silikon verfärbt
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF551/05 Becher mit Trinkschnabel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF551/05 Becher mit Trinkschnabel
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.