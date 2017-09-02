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  • Aidez votre bébé à passer du biberon à la tasse
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Arrêté

Philips AventBiberon évolutif

SCF251/00

4.3
| (4) Avis
Aidez votre bébé à passer du biberon à la tasse
Notre nouveau biberon évolutif aide votre bébé à passer du biberon à sa première tasse. Grâce aux poignées ergonomiques, votre bébé peut tenir son biberon tout seul, tout en continuant à utiliser une tétine qui lui est familière.
Voir tous les avantages
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Aidez votre bébé à passer du biberon à la tasse

  • Natural

  • 150 ml

  • 4 mois et plus

  • Tétine 3 trous à débit moyen

Alvéoles uniques, pour une tétine douce et souple qui ne s'écrase pas

Alvéoles uniques, pour une tétine douce et souple qui ne s'écrase pas

Les alvéoles de la tétine renforcent sa douceur et sa souplesse, sans pour autant que la tétine ne s'écrase. Votre bébé profite ainsi d'une tétée plus confortable.

Système anti-coliques perfectionné avec double valve innovante

Système anti-coliques perfectionné avec double valve innovante

Le système innovant de double valve est conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort en faisant rentrer l'air dans le biberon, et non dans l'estomac de bébé.

Toutes les pièces peuvent aller au lave-vaisselle.

Toutes les pièces peuvent aller au lave-vaisselle.

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4.3

sur 6

4

Avis

2
1

02/09/2017

France

France

Acheteur vérifié

pratique, modulable

biberon très pratique pour les parents et les enfants. S'adapte avec l'évolution (tétine et bec) bonne contenance et tien bien dans les mains de bébé lorsqu'il devient autonome.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF251/00 Biberon évolutif

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF251/00 Biberon évolutif

20/07/2017

Deutschland

Deutschland

Leicht für Kind und Mama

Tolle Griffe fürs Baby zum Halten lernen, Druckausgleich funktioniert einwandfrei wie bei allen Aventflaschen/Saugern. Unsere Kleine ist von Anfang an Flaschenkind und hatte nie Probleme mit der angesaugten Luft, da kaum welche wirklich angesogen wirkt. Keinerlei Probleme beim Zusammenschrauben oder den Saugern wieder einmontieren, nichts rutscht, nichts kleckert. Wir sind überaus zufrieden, unser Baby wollte sofort die Flasche selbst halten und trinken. Toll verarbeitet. Keine Kritik. Preis nicht günstig, aber alle anderen Aventfläschchen lassen sich unter den Aufsatz einschrauben. Wir haben mit 4 Monaten angefangen damit zu lernen und sind immer noch begeistert (7. Monat).

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF251/00 Trink-Lern-Set

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF251/00 Trink-Lern-Set

11/03/2018

Deutschland

Deutschland

Gut

Als erste trinklernflasche gut. Könnte farbiger gestaltet werden.

Cet avis concerne le produit SCF251/00 Trink-Lern-Set

Cet avis concerne le produit SCF251/00 Trink-Lern-Set

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 