Le babyphone philips avent est composé : -d'une unité parents, fonctionnant sur secteur et batterie . -d'une unité bébé fonctionnant sur secteur. -d une station charge. L écoute bébé a de nombreux avantages permettant d avoir une oreille attentive sur bébé. La portée étant d environ 50m en intérieur et jusqu'à 330m en extérieur, vous pouvez vaquer à vos occupations en toute quiétude. Bénéficiant de la technologie DECT, il n'y a aucune interférence avec le voisinage et un son limpide. Outre passé, ce premier test, on peut facilement prendre en main cet écoute bébé afin de profiter de ces nombreuses fonctionnalités. - L appareil permet de projeter au plafond des étoiles multicolores destinées à réconforter bébé voire attirer son attention tout en douceur, les 5 berceuses disponibles y contribuent également.L ensemble étant activable sur l unité bébé mais également et surtout sur l unité parents, ceci d'une facilité déconcertante. - Le volume du son est réglable, il y a une option "minuterie " pouvant être relancée si bébé n'est pas endormi. - Il offre également la possibilité de parler à bébé à distance via l unité parents, d'activer une lumière douce et rassurante. - L appareil permet également de surveiller la température de la pièce tout en définissant des alertes; paramètre important pour un sommeil dans de bonnes conditions. - Une fonction importante: la distinction du niveau sonore dans la chambre de bébé grâce à la présence de leds sur l unité parents permettant de visualiser rapidement si notre présence est nécessaire auprès de bébé. - L autonomie est excellente, environ 18h. EN CONCLUSION: Un appareil indispensable pour passer des nuits sereines tout en veillant sur bébé à distance, avec une multitude de fonctionnalités toutes aussi utiles les unes que les autres. C est un excellent produit aussi bien en terme de qualité que d esthétisme, aspect non négligeable puisqu'il va vous accompagner les premières années de vie de votre enfant.