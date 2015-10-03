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Arrêté
SCD610/00
Compatible avec 4 caméras
Restez en contact avec votre bébé chez vous grâce à une portée allant jusqu'à 150 m environ.
Voyez votre bébé de nuit comme de jour. Affichage couleur dans la journée, noir et blanc infrarouge la nuit.
À l'écoute de votre bébé uniquement. Votre écoute-bébé bascule simultanément sur l'un des 120 canaux à sa disposition pour maintenir une connexion fiable, avec 0 % d'interférences.
2.8
sur 6
125
Avis
KikiFouKapoutLaFeteAOuk
03/10/2015
France
Fonctionnel et fiable
J'hésites entre 4 et 5 étoiles, mais on est clairement plus proche des 5 ! Babyphone acheté en remplacement d'un babyphone vidéo concurrent (camera + appli smartphone) décevant acheté en grande surface... => Je suis HEUREUX d'avoir retourné l'autre et d'avoir ajouté 30€ ! Compte tenu du niveau d'intégration du produit par rapport à certains concurrents, je le trouve très abordable. Je n'ai rencontré absolument aucun souci dans la liaison caméra / récepteur contrairement à quelque remarques que j'avais vu sur le net (et ce sur toute la maison, rdc 100m2 placo/rail). La mise en marche est d'une simplicité à toute épreuve, on branche, on appuie sur les 2 boutons et c'est parti ! Le mode veille du récepteur avec réactivation lors d'un bruit est parfait : on entend les pleurs, l'écran s'allume, et une lumière bleue indique le "volume sonore" : le reste du temps on n'entend rien, pas même un petit grésillement, donc on dort paisiblement ! On peut bien sur accéder au mode "affichage permanent" si besoin. On ne s'en sert que la nuit pour le moment, donc pas testé la distance de 150m ni la dragonne.. Je ne suis pas sûr qu'on s'en servira d'ailleurs. A date, je ne lui trouve pas vraiment de défaut... Peut être améliorer la qualité/taille de l'écran (c'est du chipotage on peut dire..) et éventuellement une fonction pause de 5/10 minutes qui permettrait de laisser bébé couiner qq minutes avant de se rendormir si besoin ..
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCD610/00 Écoute-bébé vidéo numérique
Oui, je recommande ce produit
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Pfffffff
16/05/2015
France
Presque parfait...
Pendant 10mois le produit a super bien fonctionné, mais depuis quelques jours le moniteur reste allumé en permanence alors qu'il n'y a aucun bruit ou mouvement. Du coup la batterie se décharge TRES rapidement et les bips qui annoncent la mort de la batterie sont super forts. De même pour le bip d'extinction de l'appareil ; ça réveille les bébés ! Et effectivement les ondes wifi ne font pas bon ménage. Au même endroit dans le salon, parfois le moniteur ne capte plus le signal, ça se met à hurler. Mais globalement c'est un très très bon produit ultra pratique ! Â recommander !
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Skipy
05/06/2014
France
trés pratique
produit pratique et facile à installer s'adapte parfaitement "au réseau domestique" avec la base comme caméra supplémentaire sans interférences avec les autres appareils de la maison Produit à recommandé
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCD610/00 Écoute-bébé vidéo numérique
Oui, je recommande ce produit
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Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale auprès de 10 109 utilisateurs de marques et de produits de soins maternels et infantiles en 2023.