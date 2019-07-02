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Arrêté

VisaCareMicrodermabrasion

SC6240/01

4.5

| (242) Avis | 95% recommandent ce produit

3 Récompenses

Pour une peau à l'apparence plus ferme et plus jeune

Tonifiez et préservez une peau à l'apparence naturellement jeune avec le système double action Aspiration et Exfoliation de VisaCare. Il masse la peau pour favoriser la circulation sanguine tout en éliminant la peau morte, afin de permettre le renouvellement naturel des cellules.

Voir tous les avantages

avec système de microdermabrasion Philips VisaCare

Pour une peau à l'apparence plus ferme et plus jeune

  • Renouvellement de la peau

  • avec embouts peau normale et sensible

Pour une peau à l'apparence plus jeune

L'action de microdermabrasion du Philips VisaCare stimule le processus de renouvellement de la peau, pour une peau plus lisse, plus ferme au toucher, et visiblement rayonnante.

La peau est plus éclatante, plus ferme et plus lisse au toucher en 4 à 6 semaines

La peau est plus éclatante, plus ferme et plus lisse au toucher en 4 à 6 semaines

93 % des femmes ayant participé aux essais ont signalé que leur peau semblait immédiatement plus lisse. 84 % des utilisatrices ont déclaré que leur peau semblait plus éclatante, 84 % ont remarqué que leur peau semblait plus saine*.

Système double action : Aspiration et Exfoliation

Système double action : Aspiration et Exfoliation

Masse la peau pour favoriser la circulation sanguine tout en éliminant la peau morte, afin de permettre le renouvellement naturel des cellules.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

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Récompenses

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Notation globale

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4.5

sur 6

242

Avis

95%

recommandent ce produit

02/07/2019

France

France

Excellent produit même sur une peau fine

Par hasard je 'ai acheté. Au début j'ai eu la peau toutes rouge du fait de l'aspiration. Puis au fil du temps cela marche de mieux en mieux. Ne pas le faire si le lendemain on travaille ou mettre bon fond de teint. Ma peau est superbe, je recommande!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaCare SC6240/01 Microdermabrasion

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaCare SC6240/01 Microdermabrasion

12/12/2017

France

France

Acheteur vérifié

parfait pour une très lègère dermabrasion

peau plus ferme après plusieurs utilisation, les rides s'estompent

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaCare SC6240/01 Microdermabrasion

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaCare SC6240/01 Microdermabrasion

27/12/2015

France

France

efficace

utilisé une première fois, résultat garantie : teint de meilleur qualité, rides et ridules s'effacent, nettoyage en profondeur de la peau. facile d'utilisation sauf sur le nez.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaCare SC6240/01 Microdermabrasion

Oui, je recommande ce produit

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  1. Test indépendant réalisé auprès de 75 utilisatrices en 4 semaines d'utilisation, Royaume-Uni 2014