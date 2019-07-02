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Arrêté
Pour une peau à l'apparence plus ferme et plus jeune
Tonifiez et préservez une peau à l'apparence naturellement jeune avec le système double action Aspiration et Exfoliation de VisaCare. Il masse la peau pour favoriser la circulation sanguine tout en éliminant la peau morte, afin de permettre le renouvellement naturel des cellules.
Renouvellement de la peau
avec embouts peau normale et sensible
L'action de microdermabrasion du Philips VisaCare stimule le processus de renouvellement de la peau, pour une peau plus lisse, plus ferme au toucher, et visiblement rayonnante.
93 % des femmes ayant participé aux essais ont signalé que leur peau semblait immédiatement plus lisse. 84 % des utilisatrices ont déclaré que leur peau semblait plus éclatante, 84 % ont remarqué que leur peau semblait plus saine*.
Masse la peau pour favoriser la circulation sanguine tout en éliminant la peau morte, afin de permettre le renouvellement naturel des cellules.
Récompenses
4.5
sur 6
242
Avis
95%
recommandent ce produit
boue
02/07/2019
France
Excellent produit même sur une peau fine
Par hasard je 'ai acheté. Au début j'ai eu la peau toutes rouge du fait de l'aspiration. Puis au fil du temps cela marche de mieux en mieux. Ne pas le faire si le lendemain on travaille ou mettre bon fond de teint. Ma peau est superbe, je recommande!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaCare SC6240/01 Microdermabrasion
Oui, je recommande ce produit
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sierrafox
12/12/2017
France
Acheteur vérifié
parfait pour une très lègère dermabrasion
peau plus ferme après plusieurs utilisation, les rides s'estompent
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaCare SC6240/01 Microdermabrasion
Oui, je recommande ce produit
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catjcb
27/12/2015
France
efficace
utilisé une première fois, résultat garantie : teint de meilleur qualité, rides et ridules s'effacent, nettoyage en profondeur de la peau. facile d'utilisation sauf sur le nez.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaCare SC6240/01 Microdermabrasion
Oui, je recommande ce produit
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Test indépendant réalisé auprès de 75 utilisatrices en 4 semaines d'utilisation, Royaume-Uni 2014