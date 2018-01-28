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Arrêté

ShoqBoxEnceinte portable sans fil

SB300B/00

4

| (12) Avis | 92% recommandent ce produit

Beats sensationnels, lumières éblouissantes

Soyez prêts à libérer la musique ! La Philips ShoqBox SB300 diffuse des basses puissantes et explosives grâce à son double radiateur de basses. Faites monter l'ambiance avec des lumières synchronisées sur le rythme de la musique. Robuste, résistant aux chocs et étanche ; la fête vous suivra partout.

Voir tous les avantages

Beats sensationnels, lumières éblouissantes

  • Bluetooth®

  • Étanche, résiste aux chocs

  • Lumières multicolores

Batterie intégrée pour continuer la fête

Diffusez de la musique n'importe quand, n'importe où. La batterie intégrée vous permet d'écouter votre musique sans vous soucier des enchevêtrements de câbles et sans devoir rechercher une prise de courant. Profitez de votre musique en toute liberté avec cet appareil portable.

Des lumières multicolores éblouissantes accompagnent les beats.

Des lumières multicolores éblouissantes accompagnent les beats.

Laissez-vous transporter par la puissance des beats explosifs et des lumières éblouissantes. Des lumières multicolores pulsent au rythme des beats, pour donner vie à votre musique et ajouter une nouvelle dimension à la fête. Ou si vous préférez danser dans l'obscurité, c'est possible aussi : appuyez sur l'interrupteur, et la lumière s'éteint.

Micro intégré pour des appels en mains libres

Avec son micro intégré, cette enceinte permet également de prendre des appels en mains libres. Lorsque l'on vous appelle, la musique est mise en pause, et vous pouvez parler via l'enceinte. Réalisez une conférence téléphonique au travail, ou appelez un ami pendant une soirée. Quelles que soient les circonstances, vous ne serez pas déçu.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.0

sur 6

12

Avis

92%

recommandent ce produit

3

28/01/2018

France

France

Tres bonne enceintes

Look tres moderne le son est tres bien defini basses presentes sans trop etouffer et les aigues pas trop criard finition exelente et le plus la lumiere multicolor au rytme de la musique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ShoqBox SB300B Enceinte portable sans fil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ShoqBox SB300B Enceinte portable sans fil

22/12/2021

Nederland

Nederland

klein apparaatje waar redelijk veel geluid uitkomt

Voor de grootte komt er redelijk mooi en voor zijn grootte redelijk hard geluid en mooi licht effect er bij

Avantages

Moo en redelijk hard geluid voor hoe klein hij is

Contre

Weet nog niet

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Cet avis concerne le produit ShoqBox SB300B wireless portable speaker

Date d'utilisation 2021-11-22

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Cet avis concerne le produit ShoqBox SB300B wireless portable speaker

Date d'utilisation 2021-11-22

11/08/2018

Portugal

Portugal

Muito bom produto simples

Excelente som leve para transporte bonito diseiner

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Cet avis concerne le produit ShoqBox SB300B altifalante portátil sem fios

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Cet avis concerne le produit ShoqBox SB300B altifalante portátil sem fios

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