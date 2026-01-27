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Nouveau
Précision supérieure*, confort personnalisé
Découvrez le rasoir le plus intelligent au monde, alimenté par l'IA, le rasoir série 9000 de Philips. Il coupe les poils au niveau de la peau grâce au système de rasage Lift & Cut, tandis que la technologie SkinIQ fournit des indications de pression en temps réel afin de protéger votre peau.
Un rasage au plus près de la peau
Lames Dual SteelPrecision
Capteur Pressure Guard
Têtes flexibles 360-D
Jusqu'à 5 ans de garantie*****
Notre technologie rotative unique et brevetée Lift & Cut soulève délicatement le poil à la racine avant de le couper avec précision au plus près de la peau (jusqu'à 0,00 mm de la peau) sans même que les lames ne touchent votre peau.
Les rasoirs rotatifs Philips sont spécialement conçus pour s'adapter à la pousse naturelle des poils et les capturer tous, quelle que soit leur orientation, grâce aux lames rotatives à 360 degrés. Les lames Dual SteelPrecision réalisent jusqu'à 150 000 coupes par minute, pour couper plus de poils par passage**.
Il est essentiel d'exercer la bonne pression pour obtenir un rasage de près qui respecte la peau. Les capteurs avancés du rasoir détectent la pression que vous exercez et le voyant innovant vous indique lorsque vous appuyez trop fort ou trop peu. Pour un rasage personnalisé optimal.
4.4
sur 6
2418
Avis
87%
recommandent ce produit
Alain C
27/01/2026
België
Acheteur vérifié
Très bien
Très bien ! Ergonomique et agréable au rasage. Je recommande.
Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9208/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date of Use 2025-12-27
Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9208/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date of Use 2025-12-27
matphoto
21/12/2025
België
Acheteur vérifié
Excellents produit
D'une efficacité incroyable, facile d'entretien, parfait quoi ?
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9204/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date of Use 2024-11-21
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9204/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date of Use 2024-11-21
Badboy2226
01/10/2025
België
Acheteur vérifié
Excellent produit
Excellent produit fonctionne très bien j en suis très satisfait.
Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9202/33 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date of Use 2024-09-01
Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9202/33 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date of Use 2024-09-01
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
par rapport au modèle Philips série 9000 précédent
Par rapport au rasoir Philips 3000, sur une barbe de 3 jours
Par rapport aux matériaux sans revêtement
Basé sur les utilisateurs du Philips série S7000 et de l'application Philips Shaving en 2019
Garantie de 2 ans + extension de 3 ans après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat.