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Nouveau
Rasage précis et puissant
La gamme Philips 700 avec ses lames de précision DualSteel et sa technologie Lift & Cut coupe les poils avec une précision extraordinaire allant jusqu'à 0,00 mm, pour un rasage de près. Son design compact haut de gamme est conçu pour épouser parfaitement les lignes de votre corps : c'est votre allié idéal pour toutes les occasions.
Technologie Lift&Cut
Lames Dual SteelPrecision
Têtes flexibles 4D
Moteur magnétique puissant
Notre technologie brevetée Lift & Cut soulève les poils en douceur depuis la racine pour les couper avec précision jusqu'à 0,00 mm, pour un rasage au plus près de la peau. Précision optimale.
Nos lames Dual SteelPrecision rotatives à 360° attrapent les poils qui poussent dans différentes directions. Avec 4 millions de mouvements de coupe par minute, elles garantissent un rasage rapide à tout moment, n'importe où.
Conçues pour minimiser les irritations cutanées, les têtes flexibles 4D s'inclinent et circulent dans quatre directions pour un contact optimal avec la peau, même dans les zones difficiles, garantissant ainsi un rasage confortable.
4.2
sur 6
66
Avis
80%
recommandent ce produit
O.D.E.
02/09/2026
France
Partie de promotion
Produit excellent, silencieux, compacte, sobre
L'idée de départ est très pertinente (un rasoir compact, silencieux, pensé pour les déplacements et les chambres d'hôtel) et la conception est excellente, presque parfait, on est sur un produit très qualitatif ! Le matériau choisi pour le corps du rasoir donne une véritable impression de très haute qualité. J'apprécie beaucoup la housse de protection en similicuir avec sa fermeture aimantée, qui renforce vraiment l'aspect haut de gamme de l'ensemble. Cependant, la couleur de l'embout narine diffère (blanc au lieu du gris gunmetal), la hauteur n'est plus la même, et il est donc impossible de refermer le capot si l'on souhaite laisser cette tête installée en permanence. Par contre, c'est de loin le meilleur "nose trimmer" que j'ai pu essayer ! Il est très très efficace. La tête du rasoir est extrêmement douce et conçue pour ne pas irriter. Quitte à proposer un rasoir à têtes interchangeables, une tondeuse de précision droite (trimmer) aurait été un excellent ajout, ou même également une tête à grille (foil shaver), cela donnerait une véritable polyvalence à ce rasoir compact lors des déplacements. Et je dirait pas non à un tout petit plus de puissance pour un rasage encore plus rapide sans irritation dû au repassage.
Avantages
Silencieux, compacte, puissant, doux sur la peau, air sobre et épuré, luxueux
Contre
D'autres têtes modulables seraient une bonne idée
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Shaver 700 Series S791/06 Rasoir électrique compact, à sec ou sur peau humide
Date d'utilisation 2026-08-26
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Shaver 700 Series S791/06 Rasoir électrique compact, à sec ou sur peau humide
Date d'utilisation 2026-08-26
Rievax31
01/09/2026
France
Partie de promotion
Petit mais efficace
Petit rasoir électrique très efficace même avec une barbe d'une semaine. Le rasoir n'agresse pas la peau, aucune marque de rougeur après son utilisation... et peau douce à l'issue du rasage La mise en marche est ludique avec un mouvement tactile. Le temps de charge est assez rapide... moins d'une heure pour une charge complète
Avantages
Petit ... mais efficace même avec une barbe de plusieurs jours et pour les peaux sensibles
Contre
aucun pour le moment
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Shaver 700 Series S792/06 Rasoir électrique compact, à sec ou sur peau humide
Date d'utilisation 2026-08-30
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Shaver 700 Series S792/06 Rasoir électrique compact, à sec ou sur peau humide
Date d'utilisation 2026-08-30
Stef17310
28/08/2026
France
Partie de promotion
Compact, précis et passe partout
Au premier contact, je l'ai trouvé de très bonne qualité, j'ai tout de suite apprécié son côté compact, de très bonnes finissions. La prise en main est juste parfaite. Côté rasage, tout en étant assez silencieux, il est très efficace sans irriter, pas besoin de repasser plusieurs sur la même zone ce qui est un plus indéniable pour moi. Aucun soucis niveau autonomie, on peut l'emmener plusieurs jours sans avoir besoin de le recharger. Pour finir, j'ai vraiment apprécié le petit etui de transport ce qui me permet de le mettre directement dans ma trousse de toilette et donc de limiter l'encombrement. Sans oublier la tête spéciale oreilles et narines et la petite brosse pour le nettoyer qui sont essentielles. C'est donc un achat que je conseille vivement à tous
Avantages
Compact Efficace, très bonne prise en main, et grosse autonomie
Contre
Les touches tactiles tellement simples que déconcertantes
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Shaver 700 Series S791/06 Rasoir électrique compact, à sec ou sur peau humide
Date d'utilisation 2026-08-26
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Shaver 700 Series S791/06 Rasoir électrique compact, à sec ou sur peau humide
Date d'utilisation 2026-08-26
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
avec un rasage quotidien de 2,5 minutes