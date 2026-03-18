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  • Un rasage de près*, une protection avancée de la peau
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Shaver series 7000Rasoir électrique 100 % étanche

S7882/55

4.3

| (3001) Avis | 85% recommandent ce produit

Un rasage de près*, une protection avancée de la peau

Le rasoir Philips série 7000 glisse parfaitement sur la peau et coupe chaque poil de près, même lorsque vous rasez une barbe de 3 jours. Grâce à sa technologie avancée SkinIQ, ce rasoir est capable de détecter, de s'adapter et de guider vos gestes, pour une meilleure protection cutanée.

Voir tous les avantages
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n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

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Ce produit

Shaver series 7000 Rasoir électrique 100 % étanche

Shaver series 7000
Rasoir électrique 100 % étanche

158,99 €

  • Accessories

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    Quick Clean Pod

    34,99 €

  • SH71

    SH71
    Têtes de rasage de rechange

    42,39 €

158,99 €

158,99 €

avec la technologie SkinIQ

Un rasage de près*, une protection avancée de la peau

  • Revêtement Nano SkinGlide

  • Lames SteelPrecision

  • Capteur Motion Control

  • Têtes flexibles 360-D

  • Jusqu'à 5 ans de garantie*****

Réduit les frottements sur la peau pour minimiser les irritations

Un revêtement de protection sépare les têtes de rasoir et votre peau. Composé de 250 000 billes micro-tech par centimètre carré, il améliore le glissement sur la peau jusqu'à 30 %*** et réduit les irritations.

Des performances puissantes à chaque passage

Des performances puissantes à chaque passage

Les lames SteelPrecision réalisent jusqu'à 90 000 coupes par minute, pour un rasage de près coupant un plus grand nombre de poils par passage*. Les 45 lames hautes performances affûtées sont fabriquées en Europe.

Le capteur vous guide pour vous permettre d'améliorer votre technique et de réduire le nombre de passages

Le capteur vous guide pour vous permettre d'améliorer votre technique et de réduire le nombre de passages

La technologie de détection des mouvements surveille votre rasage et vous guide pour vous permettre d'acquérir une technique plus efficace. Après seulement trois rasages, la majorité des hommes ont amélioré leur technique de rasage et réduit le nombre de passages***.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.3

sur 6

3001

Avis

85%

recommandent ce produit

18/03/2026

België

België

Acheteur vérifié

Excellent produit

Très facile et pratique et qualité de rasage impressionnante aussi nette que si je m’étais rasé à la lame

Avantages

Très bon produit

Contre

Rien à signaler pour le moment

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7887/55 Rasoir électrique 100 % étanche

Date of Use 2025-02-18

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7887/55 Rasoir électrique 100 % étanche

Date of Use 2025-02-18

10/02/2026

België

België

Acheteur vérifié

Rasoir avec un excellent rapport qualité/prix

Appareil wet & dry. Très doux pour la peau et facile à entretenir et nettoyer

Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7886/55 Rasoir électrique 100 % étanche

Date of Use 2025-01-10

Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7886/55 Rasoir électrique 100 % étanche

Date of Use 2025-01-10

06/02/2026

België

België

Acheteur vérifié

Très bon rasoir

Ce rasoir est très performant, doux et rapide.le système de nettoyage est parfait.

Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7887/58 Rasoir électrique 100 % étanche

Date of Use 2025-01-06

Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7887/58 Rasoir électrique 100 % étanche

Date of Use 2025-01-06

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. par rapport aux matériaux sans revêtement

  2. Tests comparatifs avec le Philips série 3000.

  3. Basé sur les utilisateurs du Philips série S7000 et de l'application GroomTribe en 2019

  4. Comparaison des débris de rasage après utilisation du liquide de nettoyage plutôt que de l'eau dans la cartouche

  5. Garantie de 2 ans + extension de 3 ans après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat.​