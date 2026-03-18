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Un rasage de près*, une protection avancée de la peau
Le rasoir Philips série 7000 glisse parfaitement sur la peau et coupe chaque poil de près, même lorsque vous rasez une barbe de 3 jours. Grâce à sa technologie avancée SkinIQ, ce rasoir est capable de détecter, de s'adapter et de guider vos gestes, pour une meilleure protection cutanée.
Ce produit
Shaver series 7000
Rasoir électrique 100 % étanche
158,99 €
Accessories
Quick Clean Pod
34,99 €
SH71
Têtes de rasage de rechange
42,39 €
158,99 €
158,99 €
Revêtement Nano SkinGlide
Lames SteelPrecision
Capteur Motion Control
Têtes flexibles 360-D
Jusqu'à 5 ans de garantie*****
Un revêtement de protection sépare les têtes de rasoir et votre peau. Composé de 250 000 billes micro-tech par centimètre carré, il améliore le glissement sur la peau jusqu'à 30 %*** et réduit les irritations.
Les lames SteelPrecision réalisent jusqu'à 90 000 coupes par minute, pour un rasage de près coupant un plus grand nombre de poils par passage*. Les 45 lames hautes performances affûtées sont fabriquées en Europe.
La technologie de détection des mouvements surveille votre rasage et vous guide pour vous permettre d'acquérir une technique plus efficace. Après seulement trois rasages, la majorité des hommes ont amélioré leur technique de rasage et réduit le nombre de passages***.
4.3
sur 6
3001
Avis
85%
recommandent ce produit
Legrand1512
18/03/2026
België
Acheteur vérifié
Excellent produit
Très facile et pratique et qualité de rasage impressionnante aussi nette que si je m’étais rasé à la lame
Avantages
Très bon produit
Contre
Rien à signaler pour le moment
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7887/55 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2025-02-18
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7887/55 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2025-02-18
BeeGee46
10/02/2026
België
Acheteur vérifié
Rasoir avec un excellent rapport qualité/prix
Appareil wet & dry. Très doux pour la peau et facile à entretenir et nettoyer
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7886/55 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2025-01-10
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7886/55 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2025-01-10
Beru8888
06/02/2026
België
Acheteur vérifié
Très bon rasoir
Ce rasoir est très performant, doux et rapide.le système de nettoyage est parfait.
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7887/58 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2025-01-06
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7887/58 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2025-01-06
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
par rapport aux matériaux sans revêtement
Tests comparatifs avec le Philips série 3000.
Basé sur les utilisateurs du Philips série S7000 et de l'application GroomTribe en 2019
Comparaison des débris de rasage après utilisation du liquide de nettoyage plutôt que de l'eau dans la cartouche
Garantie de 2 ans + extension de 3 ans après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat.