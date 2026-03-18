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Reconditionné
Ce produit est reconditionné et a été testé par notre équipe. En savoir plus
Revêtement Protective SkinGlide
Lames SteelPrecision
Capteur Motion Control
Têtes flexibles 360-D
Les produits reconditionnés Philips sont soigneusement remis à neuf pour répondre à des normes de qualité élevées, ce qui donne une seconde vie aux produits retournés. Ils offrent un moyen plus durable et plus abordable de choisir la qualité Philips, avec la garantie de 2 ans et l'assistance client complète.
Un revêtement de protection est placé entre les têtes du rasoir et votre peau pour permettre au rasoir de glisser plus facilement. Avec jusqu'à 250 000 microbilles par centimètre carré, il améliore la glisse sur la peau jusqu'à 30 %*** pour réduire les irritations et permettre un rasage quotidien confortable.
Avec jusqu'à 90 000 coupes par minute, les lames SteelPrecision coupent plus de poils par passage pour un rasage de près efficace. Les 45 lames hautes performances sont auto-affûtées et fabriquées en Europe pour des performances de coupe fiables, rasage après rasage.
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
par rapport aux matériaux sans revêtement
Tests comparatifs avec le Philips série 3000.
* Basé sur les utilisateurs du Philips série S7000 et de l'application GroomTribe en 2019.
* * Comparaison des débris de rasage après utilisation du liquide de nettoyage par rapport à de l'eau dans la cartouche