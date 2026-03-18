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  • Un rasage de près*, une protection avancée de la peau
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  • Un rasage de près*, une protection avancée de la peau
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Reconditionné

Shaver series 7000Rasoir électrique 100 % étanche reconditionné

S7788/55R1

4.3
| (2959) Avis | 85% recommandent ce produit
Un rasage de près*, une protection avancée de la peau
Le Philips série 7000 est conçu pour les personnes se rasant au quotidien souhaitant un rasage de près confortable avec une protection supplémentaire de la peau. Grâce à la technologie SkinIQ avancée, il guide vos mouvements pour moins de passages, même sur une barbe de 3 jours.
Voir tous les avantages

Ce produit est reconditionné et a été testé par notre équipe. En savoir plus

Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

avec la technologie SkinIQ

Un rasage de près*, une protection avancée de la peau

  • Revêtement Protective SkinGlide

  • Lames SteelPrecision

  • Capteur Motion Control

  • Têtes flexibles 360-D

Utilisez moins. Réutilisez davantage.

Utilisez moins. Réutilisez davantage.

Les produits reconditionnés Philips sont soigneusement remis à neuf pour répondre à des normes de qualité élevées, ce qui donne une seconde vie aux produits retournés. Ils offrent un moyen plus durable et plus abordable de choisir la qualité Philips, avec la garantie de 2 ans et l'assistance client complète.

Permet de réduire les frottements pour un confort optimal

Permet de réduire les frottements pour un confort optimal

Un revêtement de protection est placé entre les têtes du rasoir et votre peau pour permettre au rasoir de glisser plus facilement. Avec jusqu'à 250 000 microbilles par centimètre carré, il améliore la glisse sur la peau jusqu'à 30 %*** pour réduire les irritations et permettre un rasage quotidien confortable.

Rasage de près efficace à chaque passage

Rasage de près efficace à chaque passage

Avec jusqu'à 90 000 coupes par minute, les lames SteelPrecision coupent plus de poils par passage pour un rasage de près efficace. Les 45 lames hautes performances sont auto-affûtées et fabriquées en Europe pour des performances de coupe fiables, rasage après rasage.

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. par rapport aux matériaux sans revêtement

  2. Tests comparatifs avec le Philips série 3000.

  3. * Basé sur les utilisateurs du Philips série S7000 et de l'application GroomTribe en 2019.

  4. * * Comparaison des débris de rasage après utilisation du liquide de nettoyage par rapport à de l'eau dans la cartouche