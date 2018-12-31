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Philips SaecoKit service

RI9127/12

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Kit service pour machine espresso
Protégez votre machine espresso Saeco avec ce kit pratique Saeco Service RI9127/12.
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Conçu spécialement pour les machines espresso Saeco

Kit service pour machine espresso

  • pour les machines espresso Saeco

  • Graisse, 2 joints toriques et brosse

Une lubrification régulière prolonge la durée de vie du groupe café

En lubrifiant régulièrement ses roulements au moyen du kit Saeco Service, vous prolongerez la durée de vie du groupe café, une pièce essentielle de l'appareil.

Remplacez les joints toriques régulièrement pour prolonger la durée de vie

Un remplacement régulier des joints toriques et des roulements prolonge la durée de vie du groupe café, un des composants essentiels de l'appareil.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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