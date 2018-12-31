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Arrêté
RI9127/12
EP3243/50R1
EP3551/00R1
EP5310/10R1
EP5310/20R1
EP5331/10R1
EP5334/10R1
EP5360/10R1
SM5460/10R1
SM7580/00R1
SM7583/00R1
pour les machines espresso Saeco
Graisse, 2 joints toriques et brosse
En lubrifiant régulièrement ses roulements au moyen du kit Saeco Service, vous prolongerez la durée de vie du groupe café, une pièce essentielle de l'appareil.
Un remplacement régulier des joints toriques et des roulements prolonge la durée de vie du groupe café, un des composants essentiels de l'appareil.
Récompenses
Notation globale