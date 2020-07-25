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Arrêté
Une barbe parfaite, simplement
Créez la barbe qui vous convient grâce à cette tondeuse à barbe. Précision de 1 mm jusqu'à 10 mm.
Pas de 1 mm
Lames en inox
10 h de charge pour 45 min d'autonomie
Réglez la tondeuse sur la hauteur de coupe minimale, pour une barbe de 3 jours impeccable, mesurant tout juste 1 mm de long.
Tournez la molette pour sélectionner et verrouiller la hauteur de coupe de votre choix : du style barbe de 3 jours de 1 mm jusqu'à une barbe fournie de 10 mm. Bénéficiez d'une précision de 1 mm entre chaque hauteur.
Les lames en acier auto-affûtées de la tondeuse à barbe Philips 3000 restent aussi acérées et efficaces qu'au premier jour, pour une coupe parfaite et sûre, jour après jour.
4.1
sur 6
18
Avis
87%
recommandent ce produit
Tushi
25/07/2020
Deutschland
Reliable and pocket friendly
I bought this trimmer in 2014 and being a student it was the best choice. The performance of this trimmer is really good.
Avantages
Comes with length adjustable beard comb
Contre
Charging time of 8 hrs
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 beard trimmer
Date d'utilisation 2018-07-25
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 beard trimmer
Date d'utilisation 2018-07-25
jefken
18/02/2016
United Kingdom
Acheteur vérifié
Do the job
Easy to use! Do the job quick! I'm satisfied with the performance of the razor! The only cons is the battery because is weak!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 QT4000/13 beard trimmer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 QT4000/13 beard trimmer
Febe
18/02/2016
United Kingdom
Acheteur vérifié
Do the job
Easy to use! Do the job quick! I'm satisfied with the performance of the razor! The only cons is the battery because is weak!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 QT4000/13 beard trimmer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 QT4000/13 beard trimmer